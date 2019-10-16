Депутаты ХМАО приняли новые налоговые льготы для бизнеса

Сегодня, 16 октября, дума Ханты-Мансийского автономного округа — Югры рассмотрела и приняла законопроект о налоговых льготах. По новому законопроекту, от налога на имущество также освобождаются организации, заключившие концессионные соглашения или договоры о государственно-частного партнерства по объектам социальной инфраструктуры (образования, здравоохранения, соцобслуживания и другие). Для компаний, участвующих в региональных инвестиционных проектах закон предусматривает пониженную ставку в 7%. Инвестпроекты, предусматривающие строительство социальных объектов, освобождаются от налога на имущество с 3 до 5 лет.

Пониженная ставка на доходы в размере 5% теперь предусмотрена для организаций в сфере IT (сфере телекоммуникаций, разработка компьютерного обеспечения и другие). В пояснительной записке говорится, что «стимулирующие механизмы позволят увеличить предпринимательскую активность в сфере информационных технологий».

От уплаты транспортного налога предлагается освободить легковые автомобили любой мощности, использующие экотопливо, а также родителей и усыновителей ребенка-инвалида, если мощность автомобиля не превышает 250 л. с. «Льгота для экотранспорта была принята для снижения выбросов веществ в окружающую среду и повышения экономической эффективности использования топлива»,— говорится в пояснительной записке.