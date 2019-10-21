Учиться, учиться…

На чем лучше учиться — на ошибках или успехах? Эта дискуссия среди быстро множащихся в наши дни гуру политики, экономики и финансов со временем начинает напоминать вечный вопрос о том, что было первым — курица или яйцо. Без ошибок — не бывает успеха, а успех не бывает без ошибок. И тот и другой опыт в теории вроде бы как и важен.

На практике же, изучая чужой успех, обычно учишься исключительно на своих ошибках. А еще на практике — ошибки совершают одни, а исправляют — совсем другие. К примеру, что и кто довел США до Великой депрессии 90 лет назад, многим известно. Кто и как выводил из кризиса — знают немногие. Ошибки исправляют обычно люди внешне совсем неяркие. Исправляют неспешно и тихо. К таким тихим героям российской истории можно отнести Егора Францевича Канкрина — министра финансов, что двести лет назад тихо восстановил экономику страны после наполеоновских войн, тихо провел грандиозную денежную реформу, подготовил отмену крепостного права, а еще — тихо финансировал Пушкина. О нем, героях Великой депрессии и героях нашего времени вы можете прочесть в этом номере «Денег». Если даже не разбираетесь в экономике и финансах, у этих людей стоит поучиться мужеству, терпению и скромности.