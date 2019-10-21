Теплица для стартапов

Эксперты World Economic Forum еще в 2016 году предупредили, что стартапы больше не создаются в гаражах, для развития культуры инноваций нужно создавать экосистемы, стимулирующие взаимодействие всех игроков инновационной инфраструктуры и дающие доступ к различным ресурсам и мерам поддержки: от финансирования до человеческого капитала. При этом многие города уже работают над созданием кластеров и формированием специальных условий для технологических исследований и предпринимательства.

В первую очередь под определение кластера подпадают площадки с особой экосистемой поддержки инноваций и разделяемым участниками набором формальных и неформальных норм и ценностей. Не менее важна и синергия с образовательными учреждениями, и особенно университетами. К примеру, в Кремниевой долине ключевую роль сыграло расположение Стэндфордского университета и Калифорнийского университета Беркли. Еще одним звеном является поддержка со стороны государства — в отдельных случаях она не является прямой: ведомства могут способствовать развитию определенных технологий через госзаказ, в других больший акцент сделан на развитие инфраструктуры кластера и предоставление грантов и льготных займов. Не менее важный фактор — привлечение венчурных инвесторов, которые, в отличие от традиционных банков, готовы вкладываться в более рискованные проекты. Зачастую в кластерах концентрируются и R&D-центры крупнейших корпораций, что также облегчает доступ стартапов к потенциальным заказчикам.

К примеру, при создании Московского инновационного кластера учитывался опыт формирования крупнейшей в мире высокотехнологичной зоны «Чжунгуаньцунь» в Пекине, объединившей крупные технологические компании, стартапы и образовательные учреждения. На нее приходится четверть экономики столицы Китая. В ней функционирует более 20 тыс. организаций с общим доходом 1,59 трлн юаней (около $235 млрд), в которых работают 600 тыс. человек. Среди резидентов большое количество филиалов крупных транснациональных корпораций — Intel, Microsoft, IBM, Panasonic и других, 68% компаний представляют сектор информационных технологий. В их числе ведущие китайские бренды Baidu, Sohu, Sinosteel, Youku, Wumart, Xiaomi, Stone Group, Founder Group, Legend, Taiji, Nantian. Также в научный парк «Чжунгуаньцунь» входят 27 университетов, включая Пекинский университет, и 62 национальные лаборатории, 16 высокотехнологичных парков разного уровня и глубины специализации, объединенных под общим брендом.

Также одним из крупнейших кластеров считается израильский. В нем работают 230 тыс. высококвалифицированных специалистов, а компании-участники суммарно осуществляют экспорт в объеме $25 млрд — такой результат основан на активных связях резидентов с партнерами за рубежом, что критично в условиях относительно небольшого внутреннего рынка страны. Однако кластер оказался интересным и для международных компаний: здесь расположены офисы Intel, IBM, Google, Facebook, Hewlett-Packard, Philips, Cisco Systems, Oracle Corporation, SAP. За развитие инноваций в стране отвечает отдельное ведомство (Israel Innovation Authority).

Создать конкурента Кремниевой долине планируют и в Париже: на юге города создается кластер Paris-Saclay. Объем госфинансирования здесь уже составил €3,5 млрд. Кластер объединяет шесть крупных инженерных вузов и включает новый кампус на территории двух квадратных километров. На семи площадках кластера уже сконцентрировано 40% исследовательской деятельности в Парижском регионе, здесь обучаются 65 тыс. студентов и работают 155 тыс. научных сотрудников. Партнерами кластера стали крупные корпорации, в частности Total. Компании—резиденты кластера получают доступ к программам господдержки и могут участвовать в проектах государственно-частного партнерства, а особый акселератор, нацеленный на трансфер технологий из научной среды в коммерческие разработки, помогает с получением лицензий, патентов и запуском стартапов.

Ксения Ильинская