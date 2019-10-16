«Интерторг» начал выплачивать долги по иску «Савушкин продукт»

ТД «Интерторг» начал выплачивать долги в пользу ООО «Савушкин продукт – Москва» после поданного компанией иска на сумму 217 млн рублей. При этом исковое заявление о банкротстве петербургского ритейлера производитель молочной продукции подавать пока не намерен. Об этом со ссылкой на генерального директора компании Дмитрия Зыщука сообщает АБН.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что к ТД «Интерторг» (сети «Семья», «Идея» и Spar) подано более 100 исков от поставщиков на общую сумму, превышающую 900 млн руб. В частности, в суд обратились «Великолукский мясокомбинат», «Мясокомбинат Всеволожский», компания «Симпл», «Хладокомбинат №1», «Череповецкий молочный комбинат» и другие компании.