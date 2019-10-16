Глава поселения на Кубани увеличил себе ежемесячную премию

Региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) в отношении исполняющего обязанности главы администрации Львовского сельского поселения Северского района Кубани.

Как сообщили в краевой прокуратуре, исполняя обязанности главы, фигурант дела своим постановлением увеличил размер ежемесячного денежного вознаграждения главы администрации. При этом, по информации надзорного ведомства, такое решение принимает только Совета поселения. Бюджету поселения был причинен ущерб на общую сумму более 640 тыс. руб.

Василий Хитрых