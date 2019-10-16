РБК: в Кремле обсуждают создание зеленой партии

В администрации президента России обсуждают возможность создания зеленой партии для работы с экологической повесткой, сообщает РБК со ссылкой на источники. Также рассматривается вариант вовлечения в эту тему парламентских партий, в частности «Единой России» или «Справедливой России». Однако, по мнению источников, они не смогут качественно заниматься вопросами экологии, поскольку это не является их профильной темой.

Обсуждения темы экологии идут в Кремле уже несколько месяцев, основной причиной стали протесты в ряде регионов, поясняют источники издания. Среди других изучаемых вариантов — предоставление экоактивистам публичных площадок для обсуждения, а также взаимодействие с общественниками в рамках реализации нацпроекта «Экология».

В России уже есть экологическая партия — «Зеленые». Она основана в 1993 году как конструктивно-экологическое движение «Кедр». В 2000 году ее председатель Анатолий Панфилов пошел на президентские выборы и заявил, что «Путин — лучшая кандидатура». В 2002 году господин Панфилов назвал созданную к тому моменту «Единую Россию» возможными союзниками. В октябре 2008 года было объявлено о том, что зеленые решили влиться в «Справедливую Россию», которая позиционировалась как вторая партия власти. После либерализации Дмитрием Медведевым партийного законодательства зеленые решили снова стать самостоятельной партией.