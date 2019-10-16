Администрация Лысьвы ищет разработчика документации на строительство семи котельных

Администрация Лысьвы объявила открытый конкурс на разработку проектно-сметной документации на строительство семи автономных котельных. Как указано в техническом задании, источник теплоснабжения мощностью 0,7 МВт необходимо построить в деревне Липовой, мощностью 1,2 МВт — в поселке Октябрьском, мощностью 0,09 МВт — для многоквартирного дома по ул. Балахнина, 70, в Лысьве, для нужд МБУ «Чистый город» — мощностью 0,4 МВт, мощностью 0,13 МВт — для нужд отопления и горячего водоснабжения многоквартирного дома по ул. Чусовской, 7, в Лысьве, мощностью 0,45 МВт — для МБОУ «Лицей №1», мощностью 0,1 МВт — для здания оздоровительного комплекса (зал самбо и дзюдо) по ул. Орджоникидзе, 49, в Лысьве.

Документацию необходимо разработать в течение 120 дней с момента заключения контракта. Максимальная цена контракта определена в 7,2 млн руб. Итоги конкурса подведут 20 ноября.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, в июне краевые власти определились с объектами теплоснабжения, на реконструкцию которых планируется направить 1,5 млрд руб. На заседании совета глав муниципальных образований вице-премьер Пермского края Антон Удальев сообщил, что в период 2019–2021 годов на эти средства построена 41 блочная котельная, реконструировано 70 котельных и 235 км тепловых сетей. В этом году объем капвложений по программе составит 433 млн руб. Но на саму модернизацию оборудования направят только 173 млн руб.

Из 173 млн руб. лишь 100 млн руб.— это расходы на модернизацию теплоснабжения. 20 млн руб. получит Осинский район (проект в с. Крылово) и 80 млн руб.— Бардымский район (перевооружение котельной в с. Барда и п. Финском). Оставшиеся 73 млн руб. пойдут на разработку проектов для строительства двух новых котельных в Чусовом (32 млн руб.), котельной в Кизеле (18 млн руб.), семи котельных в Лысьве (22 млн руб.).