Личный состав МВД сократился до рекордного числа из-за опасений пенсионной реформы

Личный состав МВД по итогам 2018 года сократился до рекордного значения — 92,6% (план 95%), следует из отчета МВД России о реализации госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», передает РБК. В ведомстве никак не комментируют недобор количества сотрудников. Счетная палата в заключении на госпрограмму отметила, что численность личного состава МВД в 2018 году сократилась из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии.

Председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин считает, что сотрудники правоохранительных органов не хотят продолжать работать в этой системе, и спешат устроиться на работу на гражданке по истечению положенного срока выслуги лет. Объясняется это ненормированным рабочим днем, частыми вызовами по ночам и в выходные. Им часто отказывают в отгулах и отпусках, а также запрещен выезд за границу, пояснил господин Пашкин. Он также заявил, что часть сотрудников на фоне пенсионной реформы испугались возможного увеличения стажа выслуги лет и приняли решение уйти со службы.

Напомним, пенсионная реформа, которая была инициирована российскими властями, предполагает повышение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.