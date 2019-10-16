В автосалонах Крыма выставили кредиты

Хотя Крым был присоединен к России более пяти лет назад, до сих пор там отсутствовало такое явление, как оформление автокредитов непосредственно в дилерских салонах. На днях эту ситуацию исправил банк РНКБ и два дилера корейских марок Kia и Hyundai. По мнению экспертов, промедление с прямым кредитованием покупки машин в салонах дилеров было вызвано санкционными рисками такого партнерства. Однако стороны смогли придумать безопасный способ кредитования, считают эксперты, используя для этого субдилеров.

Крупнейший банк Крыма РНКБ на этой неделе объявил о запуске автокредитования непосредственно в салона дилеров. До этого на полуострове с момента присоединения его к России автокредит можно было получить только в банке. Партнерами РНКБ согласились выступить компании «Черномор Авто» и «Автоцентр-М» — официальные дилеры корейских марок Kia и Hyundai. В первые дни после запуска услуги в автосалонах было выдано более 40 кредитов на приобретение автомобилей различных классов, отмечается в сообщении РНКБ. Получить кредит в автосалоне и уехать на новой машине можно в день обращения, то есть быстрее, чем при оформлении кредитов в офисе банка.

РНКБ — системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным госучастием. В Крыму имеет более 170 отделений, более 800 банкоматов. Кредитный портфель автокредитования РНКБ в настоящее время превысил 2,3 млрд руб. С начала года выдано 2,4 тыс. кредитов на приобретение автомобилей, в два раза выше прошлогоднего показателя.

Практика оформления и выдачи автокредитов непосредственно в салонах дилера давно прижилась на российском рынке. В Крыму автокредитование развивается более двух лет, но до сих пор возможности оформить кредит непосредственно в автосалоне не было. «Это может быть связано с фактором санкций и с тем, что непонятно было, как дилерам обезопасить себя юридически»,— говорит начальник отдела инвестидей «БКС Брокера» Нарек Авакян. Чтобы обезопасить всех участников отношений, нужно было проработать юридическую составляющую, считает он, отмечая, что «даже то, что автокредиты в этих салонах выдает РНКБ, который находится под санкциями уже давно, тоже является существенным риском». Основной санкционный риск — сам факт работы в Крыму, не согласен партнер корпоративной практики АБ КИАП Антон Самохвалов. «Что касается взаимоотношений дилеров с производителями и дистрибуторами, то санкционные оговорки, скорее всего, содержатся в договорах между ними, там же устанавливаются последствия санкционных ограничений»,— продолжает он.

Действительно, в Крыму можно приобрести автомобили самых разных марок, в том числе европейских — VW, Skoda, Audi, BMW. Однако, как отмечает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, «в большинстве случаев новые автомобили реализуются не по дилерской, а по субдилерской схеме. То есть транспортные средства крымскими компаниями приобретаются не у производителя, а у других дилеров, расположенных на континентальной части РФ». Грубо говоря, в большинстве случаев действуют перекупщики, которые используют элементы индивидуализации либо по договору с организацией, которой производитель разрешил передавать исключительные права на их использование третьим лицам, либо с молчаливого согласия правообладателя, который просто закрывает глаза на то, что где-то в Крыму какая-то организация, с которой он никогда никаких договоров не заключал, использует его логотип при продажах его же автомобилей, продолжает он. «Данная схема позволяет достаточно успешно нивелировать риски для производителей, поскольку в самом худшем случае под вторичные санкции могут подпасть те организации, которые продают крымским субдилерам транспортные средства»,— поясняет господин Горбунов. По мнению адвоката S&K «Вертикаль» Алены Бачинской, вопрос, каким образом этот механизм сотрудничества будет зафиксирован де-юре. «Не исключено, что формально между РНКБ и автодилерами не будет каких-то прямых партнерских соглашений, которые теоретически могут подпасть под санкционное регулирование,— считает госпожа Бачинская.— В таком случае риск санкций, в том числе вторичных, представляется минимальным».

Впрочем, комментировать конкретные соглашения о сотрудничестве ни РНКБ, ни автодилеры-партнеры не стали.

Ксения Дементьева