Buyback с точки зрения инвестора

Buyback не стоит рассматривать как готовую инвестиционную историю, поскольку в любом случае акции компании в целом будут следовать в фарватере рынка и будут в первую очередь реагировать на отраслевую конъюнктуру, новости компании и ее фундаментальные показатели. Сам же buyback будет оказывать лишь определенную (в зависимости от параметров) поддержку акции компании.

Наиболее благоприятный сценарий для инвестора, когда заблаговременно объявлена долгосрочная программа с указанием всех ключевых параметров. В этом случае наиболее важными являются вопросы относительно общего объема программы, продолжительности действия, а также параметров ежедневного или еженедельного объема выкупа. Достаточно большой объем программы оказывает долгосрочное положительное влияние на котировки компании. Конечно, очень важны и дальнейшие планы компании по управлению выкупленным пакетом акций. Лучший вариант для инвесторов — погашение этих бумаг, что, в свою очередь, приводит к дальнейшей переоценке акций пропорционально объему погашения. Хуже, когда эти бумаги используются в качестве платежного средства для сделок M&A или для опционных программ. В этих случаях возникает угроза возвращения этих бумаг на рынок, что может привести к снижению их стоимости.

Дмитрий Скворцов, директор по инвестициям April Capital