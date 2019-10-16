С легким парком

Владельцы «Технопарка Пермь» решили создать индустриальный парк в Нытве, которая в этом году получила статус ТОСЭР. Его площадь составит 10 га, объем инвестиций — 100 млн руб. Эксперты в оценках проекта расходятся. Одни считают, что индустриальный парк сможет привлечь резидентов за счет готовой инфраструктуры. Другие предполагают, что инвестиции могут не окупиться, а с поиском резидентов возникнут трудности.



ООО «ГУН» (инвестиционная группа «GGroup») начала работать над проектом частного индустриального парка в Нытве. Как рассказал „Ъ-Прикамье“ директор ООО «ГУН» Евгений Протопопов, компания уже приобрела земельный участок площадью 10 га.

«Сейчас мы находимся на этапе проектирования, рассчитываем запустить проект в апреле 2020 года. Рассчитываем на 15 резидентов. Уже поступило десять заявок, с которыми мы активно работаем. Это предприятия в сфере лесопереработки, металлообработки, легкой, химической промышленности и машиностроения»,— пояснил господин Протопопов. По его словам, компания готова инвестировать в индустриальный парк 100 млн руб. в течение года, из них уже вложено 15 млн руб.

Как сообщил „Ъ-Прикамье“ Евгений Протопопов, решение разместить индустриальный парк в Нытве связано со статусом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Данный статус был присвоен Нытве в этом году. Для резидентов действуют льготные ставки по налогу на прибыль (5%) и отчисления по страховым взносам (7,6%). Кроме того, резиденты освобождаются от налога на имущество и землю.

Управляющая компания технопарка — ООО «Промтехпарк» зарегистрирована в Перми 19 сентября. Согласно «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности является «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором компании является Евгений Протопопов, он же владеет 50% уставного капитала. Другим совладельцем является Евгений Субботин с аналогичной долей.

Отметим, что господин Протопопов также является совладельцем ООО «Технопарк Пермь», управляющего технопарком на площадях бывшей IT-компании «Прогноз». Предпринимателю принадлежит доля в уставном капитале в 62,55%. По 9,36% владеют директор технопарка Владимир Баландин, физлицо Ольга Лихачева, АО «МБКИ» и ООО «СК-Инвест».

Резидентами технопарка являются представители бизнеса и стартапов в сфере IT и цифровой экономики. Сейчас на территории резидентами технопарка являются 30 компаний.

Глава администрации Нытвенского муниципального района Ринат Хаертдинов предполагает, что индустриальный парк может заинтересовать предпринимателей. «Резиденты получат готовую инфраструктуру, подключение к электрическим и газовым сетям. Таким образом, предпринимателям не нужно тратить на это деньги и время. Они могут заплатить за аренду и хоть завтра открывать производство»,— пояснил гос­подин Хаертдинов.

Финансовый директор ГК «РИАЛ» Марина Медведева предполагает, что индустриальный парк может столкнуться со сложностями при привлечении резидентов. «Создание индустриального парка — дело хлопотное, но выполнимое. Наполнить его резидентами — сложнее. Производство, как правило, развивается на растущем рынке. Сейчас же заявленный рост экономики значительно ниже темпов инфляции. Кроме того, заявленные инвестиции в 10 млн на 1 га кажутся мне существенно завышенными. При вложениях в 100 млн необходимо продать 1 га земли за 10 млн руб. Даже в Пермском районе земля столько не стоит. Если сдавать землю в аренду, то экономически обоснованная арендная плата за 1 га составит 1 млн руб. в год. Это тоже довольно много. На мой взгляд, индустриальный парк без привлечения субсидий может потянуть вложения в размере максимум 2,5 млн руб. на 1 га. Вкладывая больше, вложения могут остаться не окупаемыми. Если же речь идет об инвестициях со стороны резидентов, то мы вновь возвращаемся к вопросу о привлечении таких компаний»,— поясняет эксперт.

Константин Кадочников