Три дня с «Открытыми инновациями» Чего ждать от форума в нынешнем году?

21 октября в Технопарке «Сколково» начался восьмой международный форум «Открытые инновации». 600 спикеров из более чем 90 стран примут участие в дискуссиях, связанных с главной темой — «Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике». Чего ждать от форума в текущем году, рассказала Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум» (дочернее общество Фонда «Сколково», которое организует и проводит форум «Открытые инновации»).

— Скажите, на что ориентироваться тем, кто хочет посетить форум? Как выбрать самое интересное при такой насыщенной программе?

— Программа форума разделена на три тематических дня, поэтому, выбирая, куда пойти, я прежде всего обращала бы внимание на тематику каждого из дней. Первый будет посвящен обсуждению вопросов, связанных с влиянием технологий на жизнь человека. В этот день мы будем затрагивать такие темы, как психология цифровой эры, цифровое искусство, филантропия, вопросы образования, среды обитания, умных городов, нового цифрового пространства для человека.

Если интереснее услышать про экономическую составляющую цифрового прорыва — индустрии, корпорации, технологическое предпринимательство, цифровую трансформацию, вам нужен второй день форума. Именно он посвящен вопросам интеллектуальной экономики и тому, как современные технологии меняют наши экономические реалии.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время международного форума «Открытые инновации» Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Тема третьего дня — «Технологии будущего». Мы поговорим про «умные» данные, супервызовы и суперлюдей, новые технологии в области нефтедобычи, медицины и здравоохранения, искусственного интеллекта и прочее. Поэтому, чтобы было проще ориентироваться в программе, нужно сначала определить, какая тематика для вас наиболее близка, и не пропустить все самое интересное.

Параллельно на площадке «Открытых инноваций» будет проходить множество партнерских форумов. Для нас это возможность улучшить программу, потому что специализированное мероприятие всегда рассматривает проблематику глубже, чем просто инновационный форум. Например, Телемедфорум целиком посвящен цифровому здравоохранению и телемедицине. Благодаря опыту и экспертизе организаторов Телемедфорума совместными усилиями получилось сформировать красивую и очень глубокую программу с привлечением специалистов, до которых мы бы, возможно, не дотянулись. То же самое с RAIF, форумом по искусственному интеллекту: очевидно, что организаторы включают в программу высококлассных спикеров. Вовлечение самостоятельных форумов в нашу программу обогащает наш форум и повышает качество программы в целом.

— Во второй день форума состоится пленарное заседание с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева. Какова его повестка?

— Тема пленарного заседания в этом году — «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации». Дискуссия будет разворачиваться вокруг дилемм, которые неизбежно возникают при цифровизации экономики.





Например, любое развитие технологий рано или поздно ставит государство, корпорацию, человека перед выбором. Мы за открытость данных, возможность которой предоставляют новые технологии, или же это нарушение нашей безопасности и приватности? Понятно, что ответ на вопрос находится где-то посередине, и эта дилемма долго может вызывать обсуждения и споры.

Вторая дилемма, которой мы коснемся, касается автоматизации производства и полной перестройки рынка труда, которая грядет в связи с новыми технологиями. Несет ли роботизация блага обществу или обязательно приведет к безработице в будущем? Или все-таки есть золотая середина, которая позволит использовать на полную катушку эти развивающиеся технологии, не создавая при этом армию безработных?

Во время международного форума «Открытые инновации» Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

И третья дилемма, о которой мы будем говорить, связана с тестированием или быстрым внедрением технологий. Потому что новые технологии — всегда риск. И есть две глобальные стратегии: либо рисковать и рваться вперед, либо смотреть, как другие внедряют первыми, и потом уже самим эти технологии использовать. Возможность минимизировать риски есть, если тестировать новую технологию в каких-то выделенных пространствах — не важно, временных или географических, продолжая оставаться при этом лидерами с точки зрения внедрения.

У нас вновь будет замечательный список спикеров. В пленарном заседании помимо Дмитрия Анатольевича Медведева примут участие председатель совета директоров Bayer AG Вернер Бауманн, директор Института будущего человечества при Оксфордском университете Ник Бостром, директор Google Play Пурнима Кочикар, профессор Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец. Так мы сможем каждую из этих дилемм рассмотреть с точки зрения бизнеса, предпринимательства, футурологии, науки. И, конечно, государственного управления — надеемся, свою точку зрения выскажет Дмитрий Анатольевич.

— В программе много действительно актуальных вопросов. Ожидаете ли вы, что спикеры «Открытых инноваций» найдут ответы на них?

— Честно говоря, не думаю, что форум — место поиска ответов. Было бы слишком просто, если бы любые государственные задачи решались так. Было бы больше форумов, хороших и разных.

Форум — это именно дискуссионная площадка. Это возможность услышать участников тех или иных процессов и трансформаций. Это возможность выйти за рамки своего привычного круга: предпринимательского, государственного, стартаперского.

Так можно услышать, что думают другие люди, другие интересанты и акторы цифровой трансформации. По итогам форума мы не найдем однозначных ответов, зато у нас появятся новые точки соприкосновения между всеми участниками инновационного технологического процесса.

— В 2020 году «Сколково» отмечает свое десятилетие. Значит ли это, что следующий форум «Открытые инновации» будет особенным? Или вы прибережете все суперособенные моменты для десятого форума?

Посетители форума «Открытые инновации» Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

— Во-первых, у нас каждый форум особенный. Во-вторых, безусловно, нам хочется в следующем году придать ему дополнительное звучание в связи с десятилетием Инновационного центра, но это вопрос для обсуждения с соорганизаторами. Потому что у форума несколько организаторов — «Сколково», Министерство экономического развития РФ, Правительство Москвы, Российская венчурная компания, Фонд инфраструктурных и образовательных программ «Роснано», Фонд содействия инновациям и Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». И, конечно, мы будем с коллегами обсуждать, каким образом можно расширить повестку, отразив в ней наш юбилей. «Сколково» — это все-таки целая экосистема, повлиявшая на развитие инновационного сообщества в нашей стране.

— «Открытые инновации» традиционно проходят в Москве. На ваш взгляд, как меняется столица в плане инновационного развития?

Во время международного форума «Открытые инновации» Фото: Предоставлено Правительством Москвы

— Безусловно, сегодня Москва является самым инновационным городом в России. Также наша столица входит в топ-50 инновационных городов мира и ее позиции в этом рейтинге из года в год улучшаются. Для того чтобы продолжать расти в этом направлении, Москва создала и продолжает укрупнять целую инновационную экосистему, способствующую развитию инновационной сферы в городе. Особенно сильны в Москве поддержка и развитие технологического предпринимательства — одного из важнейших направлений формирования и поддержания инвестиционной привлекательности любого региона. Технопарки, акселераторы, коворкинги, инкубаторы, специальные программы финансовой и нефинансовой поддержки — все эти составляющие необходимы для того, чтобы полноценно и всесторонне сопровождать развивающееся инновационное технологическое предпринимательство. Одно из ключевых звеньев в этой цепочке — наш форум «Открытые инновации». В рамках этого мероприятия московские инноваторы могут продемонстрировать инвесторам, представителям городских и федеральных властей, представителям индустриальных компаний и потенциальным потребителям своей продукции свои достижения, свои проекты, свои инновационные технологические решения. Как раз такие мероприятия наиболее эффективно формируют полноценные технологические сообщества, которые обязательно должны объединять предпринимателей, инвесторов и потребителей. Также именно «Открытые инновации» являются той самой площадкой, на которой можно громко заявить о существующих проблемах, потребностях, необходимых направлениях поддержки в различных видах деятельности и отраслях.

— В рамках форума состоится презентация недавно созданного Московского инновационного кластера. Как вы бы описали роль кластера для инновационной инфраструктуры столицы?

Во время международного форума «Открытые инновации» Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

— Московский инновационный кластер — это платформа, объединившая всю инновационную структуру столицы. Платформа создает новые возможности для взаимодействия технологических предпринимателей и институтов, оказывающих им поддержку. Сегодня в Москве существует изобилие различных мер поддержки для инноваторов. Содействие им оказывают банки, частные и государственные фонды, а в первую очередь — Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Инновационный кластер призван помочь предпринимателям ориентироваться во всем разнообразии существующих вариантов поддержки и успешно развивать свои проекты. И мы рады в рамках «Открытых инноваций» предоставить кластеру площадку, на которой он сможет эффективно заявить о себе.

— А как вы видите роль форума «Открытые инновации» в содействии решению задач, стоящих перед инновационным кластером?

— Объединение всех площадок, оказывающих содействие инновационным предпринимателям,— одна из главных задач форума. Он формирует взаимосвязи между разными институтами и учреждениями, которые делают общее дело. Именно совокупность их работы создает в столице экосистему для развития инновационного предпринимательства. Мы надеемся, что форум позволит столичным предпринимателям узнать о возможностях, которые открывает перед ними создание инновационного кластера. И рассчитываем в следующем году увидеть среди участников «Открытых инноваций» много компаний—резидентов кластера.

Беседовала Татьяна Еремина