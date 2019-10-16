Crocus Group нашла «Кассира»

Crocus Group Араса Агаларова на три года передала продажи билетов на мероприятия своих концертных площадок, включая Crocus City Hall и Vegas City Hall, оператору «Кассир.ру». В России тренд на подобные сделки только набирает обороты, говорят участники рынка. Риском в подобных случаях может стать недовольство со стороны организаторов мероприятий из-за дополнительных комиссий.

Девелоперская компания Crocus Group заключила с билетным оператором «Кассир.ру» контракт, по которому передала ему управление продажами на мероприятия в своих объектах, сообщил “Ъ” источник, близкий к оператору. Среди них — крупные концертные площадки в Москве Crocus City Hall и Vegas City Hall. На их сайтах уже указано, что билеты на мероприятия продаются через ООО «Кассир.ру». В Crocus Group оперативно не ответили на запрос “Ъ”. Генеральный директор «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн подтвердил “Ъ” наличие такого соглашения с Crocus group. Представитель Crocus City Hall сообщил, что информация о партнерстве будет раскрыта позднее.

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По словам собеседника, в рамках контракта на аутсорсинг передаются продажи билетов не только на сайтах, но и в кассах площадок Crocus Group, а персонал, который занимался продажами билетов, переводится в штат «Кассир.ру». В результате оператор сможет «закрыть реализацию до 60–70% всех билетов на мероприятия в Crocus City Hall», а Crocus Group — оптимизировать затраты на персонал, поясняет он. Другой источник, близкий к оператору, уточнил, что контракт заключен на три года, в нем также есть блок о спонсорской поддержке Crocus City Hall со стороны Тинькофф-банка. Планируется, что банк будет активировать на площадке бонусы для держателей карт — отдельный вход, парковочное место, специальная зона в зале, говорит собеседник. Представитель Тинькофф-банка подтвердил наличие соглашения с «Кассир.ру» и Crocus Group.

По данным Kartoteka.ru, 55,87% «Кассир.ру» владеет Евгений Финкельштейн, 29,13% — TCS Group Holding (включает Тинькофф-банк), 15% — Надежда Соловьева.

Схема, когда крупные площадки отдают на аутсорсинг продажу билетов, давно распространена во многих странах, например, в Скандинавии и Западной Европе таким партнером часто выступает оператор Ticketmaster, отмечает основатель Eticket4 Даниил Кручинин. «В России тренд только набирает обороты, в будущем таких договоров будет больше»,— прогнозирует он. В то же время, например, театры предпочитают продавать билеты через собственные кассы и сайт — так, Большой театр объявил, что с 1 сентября работает по такой схеме, не прибегая к услугам распространителей, отмечает господин Кручинин.

Гендиректор Ticketland (контролируется МТС) Виталий Виноградов знает о договоренности между Crocus Group и «Кассир.ру». Подобные контракты уже есть — например, Государственный Кремлевский дворец сотрудничает с Ticketland, БКЗ «Октябрьский» — с сервисом «Билетер», отмечает он. Условия контракта могут быть разными. «Например, Кремлевский дворец платит нам за нашу систему. Иногда договоры безденежные и на бартере. В случае с "Кассир.ру" скорее оператор платит площадкам»,— полагает он. Для площадок плюс таких контрактов в том, что им «не нужно делать то, что им несвойственно», минусы — в рисках, связанных с зависимостью от оператора, и потенциальном недовольстве организаторов концертов, которые будут вынуждены платить оператору комиссию, рассуждает господин Виноградов.

Доля Crocus Group в билетной массе Москвы «ощутима», хотя есть площадки крупнее, отмечает главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов. Номинальная стоимость билетов в Crocus City Hall и Vegas City Hall, по его мнению, сильно не изменится, а продаваться они в конечном итоге все равно будут через те же агентства — «при нынешней ситуации на рынке иначе не получится поддержать и нарастить эффективность». «Скорее всего, речь идет об оптимизации бизнес-процессов в творческом сегменте бизнес-империи Агаларовых — передача продаж билетов на аутсорсинг одному из самых опытных игроков рынка позволит как минимум серьезно сэкономить на персонале и логистике»,— констатирует эксперт.

Валерия Лебедева