Хорошо добытое новое

Во всем мире города все активнее конкурируют за привлечение инновационных компаний, так как их рост является одним из важнейших условий развития современных мегаполисов. В Москве уже действует сложная система мер поддержки, однако вывести ее на новый уровень позволит инновационный кластер, который дает компаниям возможность максимально быстро находить нужные связи и получать доступ к вспомогательным инструментам.

Кластер по-новому

На данный момент в России существует два вида кластеров: по программам Минэкономики — это инновационно-территориальные кластеры — и кластеры Минпромторга. В рамках первой программы в Москве был создан инновационный кластер «Зеленоград», нацеленный на проекты в области микроэлектроники, а также Троицкий инновационный кластер, где реализуются проекты в области новых материалов и лазерных технологий. Поддержку по линии Минпромторга получает столичный Онкологический кластер ядерной и фотодинамической медицины на базе Института имени Герцена, где занимаются разработками в области ранней диагностики рака. Несколько кластеров создавались в столице и без присвоения специализированных статусов. Среди наиболее активных — московский кластер медицинских технологий «Южный», где тестируются новые медицинские изделия, и биофармацевтический кластер «Северный», где разрабатываются новые фармацевтические препараты.

Однако такие кластеры имеют выраженную отраслевую направленность и заточены на компании в узкоспециализированном секторе. В мае же текущего года был создан фонд «Московский инновационный кластер». Он объединил всю существующую инновационную инфраструктуру, кадровый и производственный потенциал Москвы в единую систему, а также стал пилотной площадкой для реализации национальных проектов.

«Московский инновационный кластер поможет решить три важные задачи: достичь глобального технологического лидерства, реализовать нацпроекты и повысить качество жизни горожан»,— отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. «Мы ставим амбициозную задачу: в кластере должны быть сосредоточены разработки из самых передовых областей: искусственного интеллекта, беспилотных транспортных систем или биотехнологий. Все высокотехнологичные проекты, созданные в рамках кластера, прежде всего должны отвечать интересам города и жителей, а также быть полезными для страны. В настоящее время разработана IT-платформа кластера», - сообщил глава департамента.

Как отмечает директор центра «Российская кластерная обсерватория» Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики Евгений Куценко, кластерная политика — один из самых популярных инструментов стимулирования инноваций в мире. Инновационные кластеры не теряются даже в таких крупных городах, как Париж, Берлин, Барселона, Торонто, Богота, Пекин, Сеул и др. «По сути дела, кластеры объединяют самые конкурентоспособные организации в ключевых отраслях специализации, формируя уникальный экономический бренд города или региона. Именно поэтому иностранные инвесторы, технологические корпорации, стартапы и профессора, выбирающие место для своей локализации, в первую очередь смотрят на то, какие кластеры имеются на территории, насколько они мощные и перспективные с точки зрения мировых технологических трендов»,— поясняет эксперт.

Все в гости к нам

Фото: Предоставлено Правительством Москвы

С идеей о запуске инновационного кластера Москвы мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту Владимиру Путину еще в апреле 2018 года. Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года, 20 февраля закон о создании кластера утвердила Мосгордума, а в мае был учрежден фонд «Инновационный кластер города Москвы», выступающий оператором кластера. Фонд отвечает за внедрение нового подхода к административной поддержке бизнес-среды в столице, налаживание межотраслевых связей, стимулирование стартапов (за счет финансовых и нефинансовых мер поддержки) и монетизацию научных разработок.

Участниками кластера могут стать все московские компании, заинтересованные в создании новых продуктов и услуг, в том числе высокотехнологичные предприятия, университеты, технопарки, научно-исследовательские институты. Всего в кластер вошло более 20 тысяч объектов инновационной инфраструктуры столицы. Также в числе потенциальных участников — 7240 объектов промышленности, 719 научных и 173 образовательных организаций. На ИТ-платформе кластера можно найти сведения более чем о 30 тыс. инновационных компаний и 500 тыс. продукции. Зарегистрированные участники получают доступ более чем к 150 мерам поддержки городских и федеральных органов власти, а также институтов развития.

По словам первого заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристины Волконицкой, сейчас у компаний есть два типа запросов: первый — это координационный. Участники инновационной экосистемы зачастую не видят друг друга. Компании могут заказывать сырье и материалы за границей, не зная, что они производятся на соседней улице в технопарке. Поэтому у кластеров есть функция по повышению «видимости» всех организаций и выстраиванию кооперационных цепочек, и она является одной из наиболее критичных.

Второй блок вопросов связан с запросом на конкретные меры поддержки по таким направлениям, как наука, производство, кадры, а также поиск финансирования и индустриальных партнеров. В науке это поддержка трансфера результатов интеллектуальной деятельности в реальный сектор. Второе направление связано с масштабированием производства и достройкой производственных цепочек, третье — с развитием кадрового потенциала участников кластера. «На кадровый голод жалуются и представители компаний, главный тезис реального сектора заключается в том, что квалификация выпускников не соответствует запросу отраслей. В связи с этим сближение программ вузов и требований бизнеса является одной из наиболее значимых задач для города»,— пояснила Кристина Волконицкая.

Умные связи

Ключевым звеном создаваемого инновационного кластера стала единая IT-платформа для взаимодействия всех, кто хочет создать новый продукт или услугу либо ищет в Москве партнеров для высокотехнологичного проекта. Главная цель системы -формирование новых связей между различными участниками инновационной экосистемы. К платформе подключены промышленные предприятия, разработчики программного обеспечения, образовательные учреждения и научные организации, а также все элементы инфраструктуры поддержки: технопарки, центры сертификации, центры услуг для бизнеса, центры молодежного инновационного творчества, коворкинги. В итоге все участники кластера могут видеть потенциальных партнеров, узнавать об их продуктах, оборудовании и других возможностях. В перспективе платформа также должна помогать поиску клиентов и партнеров в других кластерах.

Кроме того, на этой платформе можно взаимодействовать с органами власти, государственными корпорациями и подавать заявки на получение специализированных мер поддержки. «Это даст возможность оптимизировать затраты и построить проекты между компаниями. Например, участники кластера будут получать данные о научных разработках или каких-то технологических услугах друг друга»,— пояснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. Главным же результатом, по его словам, должны стать либо новые технологические решения, либо создание конкурентоспособного на мировом рынке инновационного продукта.

По словам Евгения Куценко, на микроуровне просчитать эффект от запуска кластера сложнее, чем в случае с технопарками: у них в Москве есть четкая бизнес-модель, расчет эффективности проводится на квадратный метр площади, а статус подтверждается каждый год. В случае с кластером, где тысячи участников, реалистичная оценка возможна по конкретным кооперационным проектам, в которых участвует город. Однако опросы и открытые обсуждения показали заинтересованность московского бизнеса в развитии кооперации с научными организациями и университетами (в рамках создания новых продуктов), инжиниринговым сектором (создание современных производств), площадками для тестирования (измерения и вовлечение пользователей), потенциальными заказчиками (контрактные производства), банками (гарантии под залог интеллектуальной собственности). «В целом, по нашим расчетам, возврат субсидий в виде налогов в региональный бюджет от реализации такого рода кооперационных проектов возможен в течение четырех-пяти лет», - полагает Евгений Куценко.

При этом даже более важной целью, по словам эксперта, является привитие открытости и кооперации среди всего инновационного сообщества столицы, включая государственные компании, университеты и научные организации. Такое «подталкивание» в терминах нобелевского лауреата Ричарда Талера — ключевая задача, стоящая перед современными госуправленцами. Создание особой «архитектуры выбора», благоприятной для решений в пользу инновационного сценария со стороны множества независимых игроков,— вот решение дилеммы между «госпланом» и «либеральным» отсутствием поддержки. От того, удастся ли воплотить такую «мягкую» инфраструктуру в жизнь, будет зависеть состоятельность всего проекта инновационного кластера Москвы, заключает господин Куценко.

Ксения Ильинская

Экспертиза

Алексей Гусев, директор по развитию инновационной экосистемы АО РВК:: — Москва конкурирует не с российскими регионами, а с другими крупными мегаполисами, и если по развитию человеческого капитала город занимает одно из первых мест, то по коммерциализации научных разработок, наоборот, отстает. Поэтому любой инструмент, который позволит повысить связность различных элементов системы поддержки и компаний, повысит конкурентоспособность города. В то же время в мире развивается тренд перехода от развития инфраструктуры к созданию экосистемы поддержки инноваций. Здесь важно именно развитие горизонтальных связей, тогда как действующие программы поддержки в основном выстроены по принципу сверху вниз. Также во всех мировых кластерах значимая роль отводится университетам. В Москве они сильные, но недостаточно вовлечены в программы поддержки компаний и работу технопарков, в частности из-за того, что подчиняются федеральным ведомствам. Так что кластер как раз может дать возможность наладить системное взаимодействие с университетами, это может дать большие результаты.

Виктор Гришин, ректор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова:: — По наблюдениям экспертов нашего университета, создание инновационной бизнес-среды в России через формат кластерного подхода эффективно показало себя в ряде российских регионов с 2012 года, когда правительство РФ заявило о начале реализации кластерной политики в рамках Стратегии инновационного развития до 2020 года. Одним из ключевых преимуществ инновационного кластера Москвы является создание полноценной цепочки производства, включающей в себя не только замкнутый цикл работ, но и целевые научные разработки, финансирование которых поддерживается со стороны профильных министерств, а также обучение и подготовку персонала.