УФАС прогнозирует сокращение числа перевозчиков и усиление ГУП «Пассажиравтотранс» после проведения транспортной реформы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу предполагает, что после проведения транспортной реформы количество участников рынка транспортных перевозок сократится, об этом заявил в ходе пресс-конференции руководитель ведомства Вадим Владимиров. Он также отметил волнующую антимонопольный орган тенденцию предполагаемой передачи большинства маршрутов наземного транспорта ГУП «Пассажиравтотранс».

«Мы не лезем в полномочия города, в полномочия исполнительных органов государственной власти, уполномоченного вице-губернатора, комитета по транспорту. Мы смотрим на конкуренцию, и чем это дело (реформа транспорта — «Ъ») закончится. Судя по всему, закончится резким сокращением количества хозяйствующих субъектов»,— заявил господин Владимиров, подчеркнув, что УФАС будет рассматривать жалобы, которые направят участникам предстоящих конкурсов. По его мнению, ряд параметров реформы и условия конкурсов могут быть выполнены только «Пассажиравтотрансом».

Суть реформы заключается в переводе коммерческих маршруток на социальные тарифы (льготники смогут пользоваться привилегиями в маршрутках). Вместе с этим изменится маршрутная сеть движения транспорта: в первую очередь чиновники исключили все дублирующие маршруты (когда маршрутка коммерческого перевозчика забирает пассажиров, следуя перед городским автобусом). Кроме этого, транспортным компаниям потребуется закупить новые машины (около 2,3 тыс. автобусов) — не старше 2018 года выпуска (эксперты оценивают их стоимость в размере 12–15 млн рублей). Правила работы общественного транспорта будут введены в середине 2020 года.

Предполагается, что Смольный проведет конкурсы по 31 лоту общей стоимостью 10 млрд рублей. В каждом из лотов прописаны номера маршрутов, их трассы, количество автобусов малой или большой вместимости, километраж работы, а также прогноз пассажиропотока. В тендерах будут участвовать транспортные компании, заявляя свою цену, заказчик выберет лучшее предложение. Сейчас около 60% рынка обслуживают частные перевозчики, и эта пропорция по отношению к подконтрольным Смольному транспортным компаниям, по мнению чиновников, должна сохраниться. В Петербурге работают 17 перевозчиков, крупнейшие по доле рынка — ОАО «Третий парк», ООО «Петербургская транспортная компания» и ООО «Питеравто».

Яна Войцеховская