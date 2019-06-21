Транспортной реформе нашли компромисс

Как стало известно “Ъ”, перевозчики и Смольный пришли к компромиссному варианту проведения реформы наземного общественного транспорта в Петербурге. Одной из основных проблем для транспортных компаний был представленный Смольным расчет пассажиропотока по новой маршрутной сети, которая заработает в июле 2020 года. На его основе посчитана выручка за продажу билетов, которая оставалась бы у организаций. Теперь риски выручки при фактическом пассажиропотоке на сети возьмет на себя региональный бюджет, а перевозчикам будут компенсировать затраты за километры транспортной работы.

Актуализированный подход к реформе наземного транспорта представят бизнесу в течение этого месяца, сообщили “Ъ” сразу несколько источников в отрасли, комитете по транспорту и администрации Петербурга. Вместо закладывания выручки за проезд пассажиров в цену контракта город может собирать все доходы от оплаты за транспорт в бюджет, а из него направлять перевозчикам плату за километраж.

Реформа предполагает обновление маршрутной сети города в 2020 году: она сократится почти вдвое — до 362 маршрутов (за счет минимизации дублирования маршрутов, когда маршрутка забирает пассажиров, следуя перед автобусом). Однако около 70 маршрутов (19% сети) будут проложены по карте заново и станут уникальными, таким образом, предсказать пассажиропоток, а следовательно, выручку за приобретенные билеты на них трудно. Вместе с этим маршрутки переведут на регулируемый тариф, что позволит пользоваться льготами на всем общественном транспорте в Петербурге (это около 160 млн поездок в год, которые сейчас ездят по тарифу маршрутки). Кроме этого, транспортным компаниям потребуется закупить новые машины — не старше 2018 года выпуска (эксперты оценивают их стоимость в размере 12–15 млн рублей). Однако в отрасли считают, что «подъемные цены» для транспортных компаний в Петербурге составляют около 4 млн рублей (за автобус средней вместимости) и около 8 млн рублей (за автобус большей вместимости). Подобные машины есть у ГАЗ, ЛиАЗ и СимАЗ, говорят собеседники “Ъ”.

В Петербурге работает 17 перевозчиков, при этом ОАО «Третий парк», ООО «Петербургская транспортная компания» (ПТК) и ООО «Питеравто» занимают более 70% рынка коммерческих автобусных перевозок в городе.

Смольный собирается разыграть 31 лот с маршрутами общей стоимостью 10 млрд рублей. Транспортные компании должны выходить на конкурс со своими предложениями: бюджет в такой конфигурации значительно экономит средства, выбирая того, кто предложит наименьшую цену за работу. Однако то, как определялась начальная максимальная цена контракта (НМЦК) по каждому из лоту, вызывало споры в отрасли. Изначально формула НМЦК предполагала учет всех расходов перевозчика (включая топливо, оплату труда, километры пробега и другие коэффициенты), из которых вычитали размер субсидии за льготного пассажира, который компании компенсирует бюджет и плату за проезд, которая остается внутри организации как выручка (она рассчитана на основе прогнозного пассажиропотока льготных и нельготных категорий).

Сейчас же чиновники на фоне общественного обсуждения реформы (см. “Ъ” от 06.03.2019, 24.04.2019, 13.06.2019) предлагают перейти на так называемый «затратный метод» работы с перевозчиками. В этом случае вся выручка от платы за проезд будет поступать в бюджет, а из него перевозчикам будут оплачивать километры выполненной транспортной работы без привязки к фактическому пассажиропотоку на сети, которую модернизируют чиновники. Тем не менее вознаграждение за количество перевезенных пассажиров также может быть предусмотрено в контракте для того, чтобы компания была заинтересована, говорят в Смольном. Модель расчета по этому показателю в комитете по транспорту не комментируют.

По словам нескольких источников “Ъ” на рынке, стоимость одного километра транспортной работы составляет от 60 до 134 рублей. Исходя из предварительно сформированных лотов (список имеется в распоряжении “Ъ”), средний километраж транспортной работы составляет 5,3 млн км.

Поступление средств от перевозки в бюджет (аккумулирует СПб ГКУ «Организатор перевозок») станет возможным после введения комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом (также намечена на 2020 год), которая позволит отказаться от кондукторов и перейти на полностью безналичный или частично наличный (с помощью автоматов, принимающих бумажные деньги и монеты, с возможностью выдачи сдачи) способ оплаты проезда.

Яна Войцеховская