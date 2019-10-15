Главу Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее Андрея Краснова взяли под стражу

Ессентукский городской суд заключил под стражу руководителя Управления Росимущества по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Андрея Краснова. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как сообщили в УФСБ по региону, установлено, что руководитель ведомства заключил прямой контракт с компанией ООО «РегионКонсалтСервис» по реализации арестованного имущества на территории Кубани. Были проведены торги, по результатам которых 65 млн руб. поступили от покупателей на расчетный счет «РегионКонсалтСервиса». Позже торги были обжалованы, но арест на перечисленные деньги наложен не был.

В настоящее время данной суммы на счетах ООО «РегионКонсалтСервис» нет, а на счета службы судебных приставов или Росимущества они не поступили. Таким образом бюджету РФ нанесен ущерб на сумму 65 млн руб.

Предполагаемая противоправная деятельность руководителя Управления была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю

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Дмитрий Михеенко