В Ростовской области осудили бывшего главбуха сельского дома культуры

Октябрьский районный суд Ростовской области признал бывшего главного бухгалтера Новозарянского сельского дома культуры Елену Моисееву виновной в мошенничестве при получении выплат, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Женщину приговорили к двум годам условно.

Суд установил, что Моисеева в течение нескольких незаконно лет получала субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, используя свое служебное положение. Для этого она каждые полгода изготавливала и подавала в районную администрацию справки, в которых указывала недостоверные сведения о размере своей заработной платы, существенно занижая ее. Таким образом она получила более 20 тыс. руб.

Ущерб подсудимая возместила в полном объеме.

Дарья Голякова