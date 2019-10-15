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Строительный рынок

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сибирские регионы оказались в аутсайдерах по строительству жилья

С июля 2018-го по июнь 2019 года больше всего жилья в Сибирском федеральном округе в пересчете на одного жителя построено в Новосибирской области, говорится в исследовании «РИА Новости». Меньше всего жилья построили в Кузбассе, который оказался в числе аутсайдеров.

Как сказано в исследовании, подготовленном на основе данных Росстата, лидерами в России по введенной жилой площади в пересчете на человека стали Ленинградская область (1,221 кв. м), Московская область (1,111 кв. м) и Тюменская область (0,881 кв. м), аутсайдерами — Чукотский автономный округ (0,024 кв. м), Магаданская область (0,025 кв. м) и Мурманская область (0,072 кв. м).

В последние годы в России ежегодно вводится более 75 млн кв. м жилья, что в пересчете на одного жителя страны составляет 0,52 кв. м. В Сибири этот показатель оказался выше только в Новосибирской области (0,633 кв. м), занявшей в рейтинге «РИА Новости» 16-ю строчку. Остальным сибирским регионам не удалось подняться выше 44-го места, на котором расположилась Иркутская область с показателем 0,422 кв. м.

  • 16) Новосибирская область (за год введено 0,633 кв. м жилья на человека),
  • 44) Иркутская область (0,422 кв. м),
  • 51) Красноярский край (0,386 кв. м),
  • 56) Республика Хакасия (0,347 кв. м),
  • 62) Республика Алтай (0,303 кв. м),
  • 63) Алтайский край (0,3 кв. м),
  • 66) Республика Тыва (0,282 кв. м),
  • 67) Омская область (0,281 кв. м),
  • 70) Томская область (0,267 кв. м),
  • 73) Кемеровская область (0,259 кв. м).

О проблемах строительного рынка Новосибирской области читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Ввод — новый поворот»

Юрий Зуев


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