Сибирские регионы оказались в аутсайдерах по строительству жилья

С июля 2018-го по июнь 2019 года больше всего жилья в Сибирском федеральном округе в пересчете на одного жителя построено в Новосибирской области, говорится в исследовании «РИА Новости». Меньше всего жилья построили в Кузбассе, который оказался в числе аутсайдеров.

Как сказано в исследовании, подготовленном на основе данных Росстата, лидерами в России по введенной жилой площади в пересчете на человека стали Ленинградская область (1,221 кв. м), Московская область (1,111 кв. м) и Тюменская область (0,881 кв. м), аутсайдерами — Чукотский автономный округ (0,024 кв. м), Магаданская область (0,025 кв. м) и Мурманская область (0,072 кв. м).

В последние годы в России ежегодно вводится более 75 млн кв. м жилья, что в пересчете на одного жителя страны составляет 0,52 кв. м. В Сибири этот показатель оказался выше только в Новосибирской области (0,633 кв. м), занявшей в рейтинге «РИА Новости» 16-ю строчку. Остальным сибирским регионам не удалось подняться выше 44-го места, на котором расположилась Иркутская область с показателем 0,422 кв. м.

16) Новосибирская область (за год введено 0,633 кв. м жилья на человека),

44) Иркутская область (0,422 кв. м),

51) Красноярский край (0,386 кв. м),

56) Республика Хакасия (0,347 кв. м),

62) Республика Алтай (0,303 кв. м),

63) Алтайский край (0,3 кв. м),

66) Республика Тыва (0,282 кв. м),

67) Омская область (0,281 кв. м),

70) Томская область (0,267 кв. м),

73) Кемеровская область (0,259 кв. м).

О проблемах строительного рынка Новосибирской области читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Ввод — новый поворот»

Юрий Зуев