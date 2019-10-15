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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Ремонт кроется в деталях

ФАС предъявляет претензии исполнителю работ по ремонту Нижневолжской набережной и театра "Вера".

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Нижегородским УФАС России рассмотрено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Муниципального Казенного Учреждения «Главное Управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» и целого ряда хозяйствующих субъектов.


Нарушение выразилось в дроблении единых сделок на множество договоров, заключенных на суммы, не превышающие 100 000 рублей. Об этом «КоммерсантЪ ФМ Нижний Новгород» рассказала заместитель руководителя Нижегородского УФАС России Светлана Кирьякова.

За заключение ограничивающего конкуренцию соглашения нарушителям грозит административная ответственность.

Отметим, что основанием для возбуждения дела стали поступившие из прокуратуры города материалы, свидетельствующие о систематическом дроблении МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода», зачастую миллионных сделок на множество договоров с суммами до 100 тыс. рублей.

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