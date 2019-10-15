Росрыболовство усомнилось в качестве воспроизводства рыбы после расчистки озера в Липецкой области

Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству потребовало от управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, ООО «Спецкоммунводпроект» и ООО «Мелиоводстрой» солидарно возместить вред после расчистки заболоченного участка озера Богородицкое Добровского района региона. Для этого компании должны выпустить в водоемы рыбохозяйственного значения Азово-Черноморского бассейна молоди белого толстолобика - более 121,8 тыс. экземпляров штучной навеской не менее 10 г. Соответствующий иск управления рассматривается арбитражным судом Липецкой области.

Как сообщили в суде, ООО «Спецкоммунводпроект» по заданию регионального управления экологии и природных ресурсов расчистило заболоченный участок озера Богородицкое, а Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства согласовало данную деятельность при условии выполнения ряда требований, в том числе компенсации ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания. Вред водным биоресурсам возмещается их искусственным воспроизводством с выпуском в водоемы молоди белого толстолобика. Однако территориальное управление Росрыболовства усомнилось в качестве проведенных работ «без включения их в план искусственного воспроизводства водных биоресурсов», без заключения с ведомством договора на выполнение работ, «без участия ответственного уполномоченного представителя территориального управления Росрыболовства».

О том, какой ущерб курским рекам нанесли местные предприятия, — в материале “Ъ-Черноземье” «Рыба канула в Псел».

Ирина Лобанова