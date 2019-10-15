Анатолий Иванов ушел с поста главы Урая

Мэр Урая (Ханты-Мансийский автономный округ) Анатолий Иванов ушел в отставку. Как уточнили в администрации города, он «уходит на заслуженный отдых», ему 64 года. И.о. главы Урая назначен первый заместитель главы Виктор Гамузов

Анатолий Иванов родился в 1955 году в Ульяновской области. В 1972 году приехал в Урай, где начав с должности мастера управления технологического транспорта №1 ТПП «Урайнефтегаз», дошел до поста руководителя предприятия. В 1996 и 2001 годах избирался депутатом думы Урая. В должности мэра города — с 2015 года. «Не все удалось сделать из того, что я запланировал в 2015 году. Но очень многие вопросы, действительно очень сложные решены»,— отметил господин Иванов.