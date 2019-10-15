Глава Тывы решил обновить республиканское правительство

Правительство Тывы сложит свои полномочия в связи с избранием нового состава республиканского парламента, заявил глава региона Шолбан Кара-оол на совещании во вторник. «Комментируя свое решение, он отметил, не намерен ломать сложившуюся традицию, когда с избранием нового Верховного Хурала в республике должна обновиться и исполнительная власть. Указ об отставке будет подписан на этой неделе»,— сообщает региональное правительство.

Господин Кара-оол сказал, что не планирует радикальных изменений в новом составе правительства Тывы, но некоторые перестановки все же произойдут. Они «вытекают из анализа эффективности каждого руководителя в ходе работы над проектом программы ускоренного развития Тувы», отметил глава республики.

Напомнил, выборы в Верховный хурал Тывы состоялись в единый день голосования 8 сентября. Как писал “Ъ”, «Единая Россия» по партспискам набрала 80,8%, ЛДПР — 7,2%. Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный порог: «Справедливая Россия» — 4,5%, КПРФ — 3,6%, «Коммунисты России» — 2,3%.

О выборах депутатов Верховного хурала Тывы читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Раз Тыва — и обчелся»

Илья Галагуз