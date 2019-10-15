НМЗ имени Кузьмина разместил ценные бумаги на 209 млн рублей

Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина разместил ценные бумаги на 209 млн руб. Предприятие выпустило 20,9 млрд бумаг эквивалентных обыкновенным именным, бездокументарным акциям номинальной стоимостью 0,01 руб. Бумаги размещены по закрытой подписке. Дата окончания размещения ценных бумаг — через три месяца с даты начала размещения, говорится в сообщении НМЗ.

Решение о допэмиссии обыкновенных именных акций предприятия для увеличения уставного капитала компании принято собранием акционеров НМЗ еще в июле этого года. Уставной капитал предприятия на начало 2019 года составлял 34,8 млн руб.

В начале этого года заместитель гендиректора УК «Регионбизнеспроект» (управляет НМЗ) Василий Юрченко сообщал “Ъ-Сибирь”, что предприятие реализует комплексный проект по созданию промышленного парка на площадке НМЗ. Инвестиции в проект оценивались в 1,5-2 млрд руб., реализовать его планируется за три года. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия в 2018 году составила 4,6 млрд руб., убыток — 81,3 млн руб.

О том, как НМЗ собирается оптимизировать производство, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Экс-губернатор припаркует резидентов»

Оксана Павлова