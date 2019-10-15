Новосибирский адвокат получил пять лет колонии за махинации с жильем

В Новосибирске суд приговорил к пяти годам колонии и штрафу 200 тыс. руб. адвоката Сергея Пищука, признав его виновным в мошенничестве. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказала помощник прокурора Центрального района Ксения Короед. После оглашения приговора юрист заявил, что не считает себя виновным и будет добиваться отмены решения в вышестоящем суде.

Управление Следственного комитета по Новосибирской области обвиняло Сергея Пищука в махинациях с жильем. По версии следствия, юрист одалживал деньги под залог недвижимости. Обязательным условием договора займа была передача доверенности на право на распоряжение жильем. При этом его стоимость многократно превышала размер ссуды. Как указывается в деле, сначала юрист получал от заемщиков ежемесячные выплаты процентов, а затем организовывал искусственную просрочку по выплате кредита. В последующем он обращался в Росреестр с документами о регистрации на его имя права собственности на недвижимость потерпевших. В СКР считают, что по такой схеме жилья лишились четыре человека. В мае 2017 года Сергея Пищика задержали сотрудники новосибирских управлений ФСБ и МВД.

Константин Воронов