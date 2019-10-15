Просрочка по ипотечным кредитам на Кубани выросла за полгода на 0,8%

По состоянию на 1 сентября 2019 года сумма просроченной задолженности по ипотечным кредитам в Краснодарском крае составила 2,5 млрд руб. С 1 марта текущего года ее размер вырос на 0,8%. Полгода назад просрочка по ипотеке на Кубани составляла 2,43 млрд руб., ее рост по сравнению с предыдушим периодом наблюдался на уровне 1,6%, сообщает коллекторское агентство «Долговой Консультант». Уточняется, что аналитика произведена на основе анализа открытых данных Банка России и собственного портфеля долгов агентства.

В целом по России просроченная задолженность по ипотечным кредитам на 1 сентября текущего года составляла 73,15 млрд руб. За полгода этот показатель снизился на 0,1%. Снижение просрочки наблюдается в 44 регионах России. Лидерами по темпу сокращения просроченной задолженности стали Чукотский автономный округ (43%), Сахалинская (9%) и Новгородская (8%) области. Наибольший рост зафиксирован в Ингушетии (19%), Севастополе (13%) и Республике Крым (10%).

Гендиректор «Долгового Консультанта» Денис Аксенов констатирует вероятное начало периода роста проблемной ипотечной задолженности. Это, по его мнению, означает, что некоторые банки начинают накапливать просроченную ипотечную задолженность на своих балансах. «Замедление темпов, вероятно, продолжится до конца года. Перед новым годом банки захотят улучшить отчетность путем продажи просроченных ипотечных кредитов», — отметил эксперт.

Дмитрий Михеенко