15 октября, вторник
Войти в профиль
Новосибирск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

Строительный рынок

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Томский вербовщик «Исламского государства» получил 13 лет колонии особого режима

Военсуд в Томске рассмотрел уголовное дело вербовщика запрещенной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным чекистов, обвиняемый, являвшийся приверженцем идей ИГ, как в ходе личных бесед, так и мессенджерах Telegram и WhatsApp вербовал новобранцев в ряды террористов, призывал их присоединиться к боевикам, воюющим против правительственных войск Сирии.

Рекрутера ИГ задержали сотрудники органов госбезопасности и предъявили обвинение в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Уголовное дело рассматривалось трибуналом, который назначил подсудимому 13 лет в колонии особого режима.

Константин Воронов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерские проекты

Профиль пользователя