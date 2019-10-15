В Приморье при обрушении дома погибла женщина

В Приморье в поселке Новонежино на улице Авиаторов обрушились перекрытия пятиэтажного жилого дома, сообщили информагентствам в МЧС России. В результате обрушения погибла женщина. В доме насчитывалось 90 квартир.
Как сообщили «Интерфаксу» в администрации региона, дом не был газифицирован. По предварительным данным, произошел взрыв водонагревателя. Между четвертым и пятым этажами обрушились перекрытия, а также часть стены и лестничный пролет. Ребенок и инвалид, проживавшие в доме, были госпитализированы.
Остальные жильцы дома были эвакуированы, разбор завалов начнется после заключения экспертов. По факту смерти жительницы дома возбуждено уголовное дело по ст.109 (причинение смерти по неосторожности).
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