«Умные счетчики» начнут с новостроек

Российские счетчики «поумнеют»: установка интеллектуальных приборов учета стала обязательной. Сначала они появятся в новостройках и домах, где проходит поэтапный ремонт. Полный переход власти планируют завершить к 2021 году. «Умные счетчики» смогут передавать показания дистанционно. Кто за них заплатит? И зачем нужны такие устройства? С подробностями — Иван Корякин.

«Умные счетчики» умеют не только считать, но и передавать данные на расстояние до 10 км. Теперь никаких переписываний показаний и подкручиваний. По крайней мере, власти на это надеются. Для потребителей — одни удобства, говорит исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина: «Оставаться на уровне 70-80-х годов прошлого столетия по учету энергоресурсов в ЖКХ даже смешно. Сегодня — счетчики учета, которые за тебя будут отправлять информацию. А завтра "умный" дом станет для нас обыденным».

Другое дело, кто заплатит за эти удобства. «Умный счетчик» дороже обычного, по разным оценкам, в два-три раза. Прибор для воды обойдется примерно в 1,5 тыс. руб., для газа — в 11-15 тыс. На первых этапах платить будут девелоперы — «умные счетчики» начнут ставить в новостройках. Но, скорее всего, они сэкономят, полагает генеральный директор компании «Водосчетчики» Геннадий Дударев: «Конкуренции с китайцами мы не выдержали, мы их не осилим. В России никому не нужно качество, все эти наши навороты никому не нужны. Здесь самое главное — цена. Наши счетчики дороже, назовем условные единицы, на €1, ставят только строители "элитного жилья". Они так себя называют.

А всем остальным не надо, у них денег нет, и они ищут самые дешевые счетчики».

Также «умные» приборы начнут ставить в домах, где идет капитальный ремонт. Там, скорее всего, замену проведут за счет фонда капремонта. Хотя собеседники “Ъ FM” согласны, что расходы в конечном счете все равно лягут на собственников. Газ, например, может подорожать на 5-10%, не исключают эксперты. Более того, платить больше придется даже тем, кто не поставит себе «умный счетчик», отмечает президент Российского газового союза Сергей Чижов: «Газораспределительная организация, как, собственно, любой поставщик коммунальных услуг, просто закладывает все свои затраты в тариф. То есть, условно говоря, им нужно будет установить 200 счетчиков на 400 домов. Если по-честному, то он 200 вложит, а если нет, то напишет вообще 400».

Но внедрять интеллектуальную систему едва ли будут повсеместно. В «Мособлгазе», например, ранее сообщали “Ъ FM”, что ставить «умные счетчики» в квартирах смысла нет. Так что в Подмосковье, скорее всего, газовые устройства появятся в частных домах. До сих пор, правда, непонятно, как их владельцев будут стимулировать переходить на «умную» систему, заявил генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин: «Если мы внедряем такую программу установки приборов учета, надо ли нам заставлять людей за это платить или эти расходы должны нести ресурсоснабжающие организации? Это большой вопрос. В конечном счете это все оплачивают потребители».

Но за умными системами учета, видимо, будущее. Ведь переход был запланирован в госпрограмме «Цифровая экономика».

С 1 июля выросли и тарифы ЖКХ — в Москве более чем на 4,5%.