«Мы живем в эпоху создания экосистем и массовой кастомизации»

Телекомоператоры попали в неприятную ситуацию, которая в исторической перспективе стала складываться не так давно: доходы от традиционных услуг связи почти не растут, но объем трафика стремительно увеличивается, и эти «ножницы» существенно «режут» прибыль. О том, как трансформируется рынок телекоммуникаций и меняется в этой связи «Вымпелком», выстраивая сервисную экосистему, почему оператор показывает устойчивую динамику роста, “Ъ” рассказал исполнительный вице-президент компании Арташес Сивков.

— Многие сейчас называют операторов «трубой» для перекачки трафика. Обижает ли вас такое определение?

— Участие телекомоператоров, и «Вымпелкома» в частности, в построении цифровой экономики, инфраструктуры для жизни очевидно. Поэтому мы себя назвать «трубой» точно не можем. Другой вопрос, что наша «труба» дает нам возможность строить то, что для других построить практически нереально. Объем соединений между нами и потребителями настолько масштабен, что мы покрываем так или иначе практически все сферы жизни. Нет ни одной сферы — ни у бизнеса, ни у массового потребителя, где не было бы телекома. Это и каналы передачи данных, и M2M-устройства, которые сегодня очень важны, так как мы в преддверии развития технологий 5G, а это в первую очередь приведет к массовой кастомизации. Мы верим в свой рынок и в то, что инфраструктура оператора связи дает огромные возможности для развития этих новых сервисов.

Основная часть телекомбизнеса настолько материальна в абсолютном выражении, что любые ее отрицательные значения в динамике перекрывают любые новые инициативы. Поэтому для нас как для системного игрока очень важно кроме новых точек роста держать портфель. Это нам удается, что является своего рода уникальным достижением в текущем рынке. В B2B-сегменте мы закроем год с ростом мобильной сервисной выручки более чем на 5%, впервые за много лет в фиксированной связи вырастем на 1%. Но что важно: весь бизнес B2B покажет динамику роста на уровне 6–7% благодаря вкладу новых решений и совершенно новых для индустрии направлений.

Первое — облачная АТС. Мы зашли на этот рынок относительно недавно — в 2016 году. Сегодня наша доля на нем в целом в России оценивается примерно в 10–12%. В абсолютном выражении в 2019 году по облачной АТС мы заработаем около 700 млн руб.

Второе, конечно, продукты, связанные с Big Data: скоринг, лидогенерация, геоаналитика, верификация. Мы говорим о палитре из нескольких решений, которые позволяют крупным федеральным компаниям или компаниям, у которых есть интерес работать на массовых рынках, кастомизировать свои продукты.

Следующее направление, которое в 2019 году дало нам очень существенный рост,— это AI в области цифровой рекламы. В этом году мы заработаем на продуктах Big Data и AI чуть меньше 1 млрд руб.— это рост в пять раз. Дело даже не в цифрах, а в том, как эти продукты повлияли на качество конверсии в digital-рекламе, в продвижении тех или иных решений. Мы здесь конкурируем уже с игроками в сфере digital-рекламы. Это либо крупнейшие рекламные агентства, либо те, кто комплементарно их окружает.

Важно, что это имеет малое отношение к традиционным телекомсервисам. По сути, мы превращаемся в поставщика продуктов, которые совершенно не свойственны для телекомоператора. Мы создаем реальную экосистему, которая трансформирует не только наш собственный бизнес, но и бизнес наших партнеров и клиентов. И если на конец 2015 года — начало 2016 года 99% нашего портфеля, в том числе возможных точек роста, состояло из классических телеком-сервисов (из того, что называют «трубой», а мы называем радио-, фиксированной связью, кабелем, оптоволокном и т. д.), то сегодня портфель в основном растет в тех направлениях, которые имеют мало общего с телекомом.

Основная идея, которую мы заложили в свою стратегию,— принцип Lego: хочу — собираю, не хочу — не собираю, хочу — оставляю у себя вот это, хочу — убираю. У клиентов должна быть возможность выбора, у них могут быть очень разные потребности, которые могут закрывать разные провайдеры. Поэтому архитектура наших решений должна быть не ультимативной («только мы» или «только так»), а открытой к использованию ковендорских решений. Мы видим, что единственный способ построить действительно устойчивую модель — создать платформу, интегрирующую кросс-секторальные решения.

— Итак, операторы выводят на рынок новые IT-сервисы и продукты, комплементарные основному телеком-бизнесу: в Big Data, AI, облаках, IoT. Насколько болезненно проходит такая трансформация для «Вымпелкома»?

— Есть часть классического портфеля, люди, привыкшие работать с классическими услугами связи. Они для оператора связи очень важны. В законе «О связи» главное требование — непрерывность связи. Уже потом — все новые сервисы. И если вдруг эта группа людей начнет трансформироваться — неизвестно, какие последствия это за собой повлечет. Здесь важно сохранять то, что уже построено.

При этом на фундаменте отстроенного очень важно возводить новое. Для этого нужны те люди, которые готовы смотреть на мир иначе и могут видеть в ресурсе телеком-оператора возможности для кросс-секторального перемещения. Это когда банк, телеком-оператор, страховая компания, трэвел-агентство или сервис каршеринга и т. д. имеют интеграцию с другими игроками и дают возможность потребителю получить лучшее решение конкретно для него в одном «окне».

— Это ведь в целом рыночная тенденция — когда компании идут по пути построения экосистемы.

— Многие говорят об отраслевой конкуренции, я же считаю, что конкуренция — это в том числе возможная интеграция для построения экосистемы, базирующейся на B2B-отношениях. Мы имеем взаимоотношения с разными партнерами: Сбербанк, «Тинькофф», Альфа-банк, «Хоум-кредит», ВТБ и т. д., мы можем вместе создавать разные продукты. Основная идея нас как телеком-оператора в этой ситуации — не столько стать флагманом и захватить все, нет, а скорее дать рынку ценность, предложение, которое позволяет действительно качественно улучшить жизнь.

Условно 300 млрд руб. выручки на сегодняшний день, которую имеет «Вымпелком»,— это выручка, которая на 95% состоит из базовых услуг. Но дальше мы открываем для себя рынок digital-рекламы, возможности финансового, страхового рынка и т. д. Это сотни миллиардов рублей. Это не означает, что мы должны в лоб со всеми конкурировать. Это значит, что как оператор мы выступаем уже не только как провайдер connectivity, но и как провайдер сервисов, который дает возможность в других секторах качественно улучшать продукт. Раньше мы зарабатывали исключительно на connectivity или какой-то порции данных, а сейчас хотим зарабатывать, безусловно, на самом бизнес-процессе, потому что самая большая ценность — в знаниях.

— Несколько подробнее про Big Data. Такую аналитику продают все заметные игроки. В чем вы видите свои преимущества перед другими операторами этого рынка?

— Уровень наших знаний об абонентах существенно выше, чем у любых других секторальных игроков. Наши данные живые и меняются каждый день, а значит, всегда актуальны. Конечно, наша отличительная черта от рынка заключается в том, что мы не работаем на существующем. Мы одними из первых, если не первые, пришли к страховщикам и сказали: смотрите, есть банковский скоринг, почему вы не думаете применить это у себя, в портфеле ОСАГО, каско и т. д.? Мы одними из первых начали обсуждать с правительствами регионов и главами субъектов РФ возможность использования геоаналитики для проведения массовых мероприятий. Для социума важно комфортно жить, когда вокруг что-то происходит. Как люди перемещаются, где что устанавливать, как транспорт организовывать, как полиции обеспечивать безопасность, где основные потоки, где происходит скопление людей и пр.— решения этих задач, как правило, находят операторы, потому что нужна максимальная, качественная точность, и архитектуру и концепцию часто предлагаем мы. Поэтому наше отличие в этой области в том, что мы рынку постоянно предлагаем новое.

— А как вы относитесь к тому, что власти настаивают на регулировании сферы больших данных, потому что считают саморегулирование недостаточным?

— Если говорить о формирующихся рынках, то, чтобы они выросли, как дети, подросли и окрепли, какое-то время им надо дать возможность пожить относительно свободно. Пока их влияние не столь значимо, пока нет какого-то существенного воздействия в целом на общество, здесь скорее важно наблюдать.

— Вы занимаетесь и технологиями для «умного» города. Как технологии помогают городам «умнеть»? Что становится доступным в городе благодаря им? Какова ваша роль в этом процессе, с какими регионами вы уже работаете?

— Вы уже знаете, что мы запустили проект с московским ДИТом, в Марьино с «Мосэнергосбытом». У нас есть интересные проекты, которые мы реализуем с той же Москвой, в том числе наши датчики в буйках, когда мы определяем уровень воды. У нас огромный объем работы с точки зрения информации, которую вы видите на электронном табло, когда перемещаетесь по городу.

— Потенциал огромный, а как насчет спроса?

— Спрос тоже большой. К нам приезжают и первые лица регионов. Недавно у нас в гостях был губернатор Новгородской области Андрей Никитин, со своей командой очень внимательно изучал весь продуктовый портфель. У них большой запрос на приток «умных голов» и создание продвинутой экосистемы жизни внутри самого Новгорода, которая позволила бы людям чувствовать себя лучше.

ДИТ Москвы совершенно потрясающую работу проделал в последние годы. Согласитесь, жизнь москвичей за последние пять лет стала гораздо комфортнее, чем была до того. Сегодня с точки зрения технологического развития Москва обгоняет огромное количество мировых мегаполисов. Взять хотя бы то, что на дорогах произошло. Средняя скорость пассажиропотока находится в диапазоне 60–80 км/ч, а вспомните, что было раньше.

— Вы говорили, что основным вызовом, который вы для компании видели в 2019 году, был выход на новые рынки и в новые ниши. Справились?

— Мы научились работать с тем, что еще вчера не знали. Зашли в совершенно новые для себя индустрии. Создали компетенцию в «Билайне» запуска новых решений и продуктов, не имеющих ничего общего с телекомом. Я считаю это большим достижением. Мы продолжим развиваться кросс-секторально и идти в разные рынки. Наша экосистема будет расширяться, количество партнеров увеличиваться и число предоставляемых сервисов расти.

Беседовал Роман Рожков