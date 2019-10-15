А штраф и ныне там

Как и предполагал “Ъ”, новое правительство Петербурга активизировало попытки запустить работу зоны платной парковки. Правительство Петербурга и МВД договорились о передаче персональных данных водителей для взимания штрафов за нарушения правил стоянки в зоне платных парковок. Система, запущенная еще в 2015 году, фактически не работает: Смольный без данных от полиции не может штрафовать автолюбителей, таким образом, недополученный доход городской казны составляет, по подсчетам “Ъ”, более 2 млрд рублей. Ни в администрации Петербурга, ни в МВД не комментируют параметры соглашения между структурами. Эксперты сомневаются в легальности подобных договоренностей и запуске системы взимания штрафов.

О том, что власти Петербурга достигли «принципиальной договоренности» с МВД в вопросе персональных данных водителей, сообщил вчера вице-губернатор Евгений Елин. По его словам, чиновники рассчитывают подписать соглашение с ведомством до конца года, а запустить работу зоны платной парковки — в течение года. Еще летом в интервью газете “Ъ” вице-губернатор Эдуард Батанов выражал мнение, что система платных парковок заработает в Петербурге с августа-сентября. Вчера он отказался комментировать подробности, сроки и условия работы с МВД.

В ГКУ «Городской центр управления парковками» (ГЦУП, подконтролен комитету по развитию транспортной инфраструктуры, управляет платными парковками) вопросы “Ъ” о том, какие именно данные и куда будет передавать МВД, комментировать отказались. В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти на запрос “Ъ” сообщили, что рассмотрение и подписание указанного документа «не входит в их компетенцию».

До сих пор у Смольного не получалось взыскивать штрафы с тех, кто не оплачивает стоянку в зоне платной парковки, потому что город не имеет доступа к базам автовладельцев. Отметки о выставленных штрафах город хранит в электронном виде два месяца, потом данные стираются. По данным ГЦУП, за весь период работы зоны платной парковки сформировано 666,8 тыс. проектов постановлений об административных правонарушениях. Однако ни по одному из них штраф уплачен не был. Плата за нарушение правил пользования платной парковкой составляет 3 тыс. рублей. Таким образом, по подсчетам “Ъ”, казна недополучила более 2 млрд рублей, в то время как доход от эксплуатации за этот же период составил 345,2 млн рублей. Вчера в ГЦУП также сообщили, что с марта вообще перестали фиксировать нарушения «в связи с отсутствием урегулирования вопроса по получению персональных данных владельцев». Даже если система заработает, автомобилисты могут столкнуться с невозможностью оплаты стоянки — на улицах Петербурга работает только половина паркоматов, остальные вышли из строя. Однако в учреждении напоминают, что оплата доступна через СМС-сообщения, приложение и веб-портал. Чиновники также не оставляют планов по расширению зоны при наличии бюджета: в 2020 году могут появиться 13,2 тыс. новых платных парковочных мест в Центральном районе.

Член совета регионального отделения «Всероссийское общество автомобилистов» Александр Холодов сомневается, что зона платной парковки заработает даже с подписанием неких соглашений. «Законодательство никак не изменилось за четыре года: легальных способов подписать соглашение нет, передавать персональные данные запрещено»,— говорит он. Эксперт предполагает, что альтернативным решением проблемы могла бы стать передача полномочий по взиманию штрафов на региональном уровне МВД.

Яна Войцеховская