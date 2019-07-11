Доходы доросли до прокуратуры

Свердловский областной суд лишил мандата депутата думы Невьянска Степана Назарова за то, что в 2017 году он не указал в декларации наличие прицепа к легковому автомобилю. Это не первый случай лишения мандатов из-за ошибок в декларациях. Ранее прокуратура направляла претензии по отчетности депутатов регионального заксобрания, думы Асбеста и Сысерти. Эксперты полагают, что интерес правоохранительных органов связан с проведением декларационной кампании.



О лишении мандата депутата думы Невьянского городского округа Степана Назарова сообщили в среду пресс-службе Свердловского областного суда. «В 2017 году он не указал в справке о доходах, расходах и имуществе, что владеет прицепом к легковому автомобилю»,— пояснили там. Из-за этого в 2018 году Невьянская городская прокуратура подала в гордуму представление о лишении господина Назарова мандата. Народные избранники рассмотрели обращение в октябре 2018 года на внеочередном заседании и большинством голосов (12 из 20 присутствовавших депутатов) поддержали инициативу прокуратуры.

После этого господин Назаров попытался оспорить решение гордумы в Невьянском городском суде, однако судебная инстанция встала на сторону депутатов гордумы. В среду Свердловский областной суд оставил апелляционную жалобу господина Назарова без удовлетворения, пояснив, что решение думы Невьянска соответствует положениям устава города. Суд счел необоснованными доводы господина Назарова о том, что информация о прицепе не вошла в справку о доходах по вине специалиста гордумы. «Ответственность за достоверность данных несет лицо, предоставившее справку, причем каждый документ подписан лично депутатом Назаровым»,— сообщается в решении суда.

Интересно, что это не единственная претензия к отчетности депутатов Свердловской области. В июле Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Р» попросил региональную прокуратуру провести проверку и привлечь депутатов свердловского заксобрания к ответственности за то, что они не опубликовали декларации о доходах до 1 июня. «Такие сроки установлены в областном законодательстве. Декларации отсутствовали на официальном сайте регионального заксобрания еще 5 июля, хотя сведения в отношении аппаратных работников опубликованы в соответствии с законом»,— сообщили представители организации. По мнению руководителя проекта «Декларатор» Андрея Жвирблиса, прокуратура должна выписать предписание об устранении нарушений и привлечь к ответственности виновных. Ранее сведения о доходах и имуществе депутатов были размещены на сайте Свердловского заксобрания в конце июля 2018 года и в начале августа 2017 года.

По данным местных СМИ, 5 июля Сысертский райсуд лишил мандата председателя думы Сысерти Александра Карамышева. В справке о доходах за 2017 год он не указал два банковских счета, два автоприцепа, наличие недвижимости. При рассмотрении этого вопроса на гордуме, депутаты отказались досрочно лишить полномочий господина Карамышева. Прокуратура направила иск в суд о признании решения незаконным, а также о принудительном прекращении полномочий депутата.

В январе региональная прокуратура направила в думу Асбеста представление о лишении мандата секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Александрина. По данным правоохранительных органов, господин Самарин не отчитался о квартире в Екатеринбурге, где проживает он, его жена и сын. Помимо него прокуратура направила представления о прекращении деятельности еще трех депутатов: Натальи Крыловой, Евгения Шабанова и Татьяны Перминовой. На заседании гордумы в конце марта нарушения господина Шабанова и госпожи Перминовой народные избранники сочли незначительными — они не указали в отчетах, где проживают их несовершеннолетние дети. Госпожа Крылова, по данным прокуратуры, не указала в декларации квартиру и неверно написала дату, на которую подаются сведения об имуществе. Тогда за лишение ее мандата проголосовали 11 народных избранников при необходимом минимуме 14 человек.

«Лишение депутатов мандатов может быть использовано в качестве элемента политического давления. Либо силовые структуры хотят заполнить статистику и показать продуктивную работу борьбы с коррупцией»,— считает уральский политолог Алексей Швайгерт. По его словам, «декларационные кампании резонируют» чаще всего на муниципальном уровне. Эксперт также отмечает тенденцию в законодательстве на упрощение подготовки деклараций для сельских депутатов. «Это снизит количество бестолковых инфоповодов, из-за которых власть несет репутационный урон»,— добавил господин Швайгерт.

Дарья Соколова, Анастасия Реутова