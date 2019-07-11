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Массовые проверки деклараций чиновников идут в Свердловский области

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ   |  купить фото

Доходы доросли до прокуратуры

На Урале силовые структуры обратили внимание на декларации депутатов

Коммерсантъ (Екатеринбург) от

Свердловский областной суд лишил мандата депутата думы Невьянска Степана Назарова за то, что в 2017 году он не указал в декларации наличие прицепа к легковому автомобилю. Это не первый случай лишения мандатов из-за ошибок в декларациях. Ранее прокуратура направляла претензии по отчетности депутатов регионального заксобрания, думы Асбеста и Сысерти. Эксперты полагают, что интерес правоохранительных органов связан с проведением декларационной кампании.


О лишении мандата депутата думы Невьянского городского округа Степана Назарова сообщили в среду пресс-службе Свердловского областного суда. «В 2017 году он не указал в справке о доходах, расходах и имуществе, что владеет прицепом к легковому автомобилю»,— пояснили там. Из-за этого в 2018 году Невьянская городская прокуратура подала в гордуму представление о лишении господина Назарова мандата. Народные избранники рассмотрели обращение в октябре 2018 года на внеочередном заседании и большинством голосов (12 из 20 присутствовавших депутатов) поддержали инициативу прокуратуры.

После этого господин Назаров попытался оспорить решение гордумы в Невьянском городском суде, однако судебная инстанция встала на сторону депутатов гордумы. В среду Свердловский областной суд оставил апелляционную жалобу господина Назарова без удовлетворения, пояснив, что решение думы Невьянска соответствует положениям устава города. Суд счел необоснованными доводы господина Назарова о том, что информация о прицепе не вошла в справку о доходах по вине специалиста гордумы. «Ответственность за достоверность данных несет лицо, предоставившее справку, причем каждый документ подписан лично депутатом Назаровым»,— сообщается в решении суда.

Интересно, что это не единственная претензия к отчетности депутатов Свердловской области. В июле Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Р» попросил региональную прокуратуру провести проверку и привлечь депутатов свердловского заксобрания к ответственности за то, что они не опубликовали декларации о доходах до 1 июня. «Такие сроки установлены в областном законодательстве. Декларации отсутствовали на официальном сайте регионального заксобрания еще 5 июля, хотя сведения в отношении аппаратных работников опубликованы в соответствии с законом»,— сообщили представители организации. По мнению руководителя проекта «Декларатор» Андрея Жвирблиса, прокуратура должна выписать предписание об устранении нарушений и привлечь к ответственности виновных. Ранее сведения о доходах и имуществе депутатов были размещены на сайте Свердловского заксобрания в конце июля 2018 года и в начале августа 2017 года.

По данным местных СМИ, 5 июля Сысертский райсуд лишил мандата председателя думы Сысерти Александра Карамышева. В справке о доходах за 2017 год он не указал два банковских счета, два автоприцепа, наличие недвижимости. При рассмотрении этого вопроса на гордуме, депутаты отказались досрочно лишить полномочий господина Карамышева. Прокуратура направила иск в суд о признании решения незаконным, а также о принудительном прекращении полномочий депутата.

В январе региональная прокуратура направила в думу Асбеста представление о лишении мандата секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Александрина. По данным правоохранительных органов, господин Самарин не отчитался о квартире в Екатеринбурге, где проживает он, его жена и сын. Помимо него прокуратура направила представления о прекращении деятельности еще трех депутатов: Натальи Крыловой, Евгения Шабанова и Татьяны Перминовой. На заседании гордумы в конце марта нарушения господина Шабанова и госпожи Перминовой народные избранники сочли незначительными — они не указали в отчетах, где проживают их несовершеннолетние дети. Госпожа Крылова, по данным прокуратуры, не указала в декларации квартиру и неверно написала дату, на которую подаются сведения об имуществе. Тогда за лишение ее мандата проголосовали 11 народных избранников при необходимом минимуме 14 человек.

«Лишение депутатов мандатов может быть использовано в качестве элемента политического давления. Либо силовые структуры хотят заполнить статистику и показать продуктивную работу борьбы с коррупцией»,— считает уральский политолог Алексей Швайгерт. По его словам, «декларационные кампании резонируют» чаще всего на муниципальном уровне. Эксперт также отмечает тенденцию в законодательстве на упрощение подготовки деклараций для сельских депутатов. «Это снизит количество бестолковых инфоповодов, из-за которых власть несет репутационный урон»,— добавил господин Швайгерт.

Дарья Соколова, Анастасия Реутова


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