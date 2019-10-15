Региональное правительство разработало проект положения о сити-менеджере Иркутска

Правовое управление правительства Иркутской области подготовило проект положения об избрании сити-менеджера Иркутска. Об этом на пресс­конференции в пятницу заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. «Сегодня мне положили на стол проект этого документа. Если замечаний не будет, попрошу передать в качестве основы депутатам городской думы», — сказал господин Левченко. Он добавил, что, кроме положения, депутатам также предстоит внести изменения в устав города. При этом в уставе будут заложены только принципиальные моменты перехода управления городом на новую модель, а положение — более широкий документ. Сергей Левченко также сообщил, что подготовка документов началась уже сейчас, чтобы не получилось так, что действующий мэр ушел в отставку, а нормативная правовая база для избрания нового руководителя еще не готова. «Мы должны быть готовы полностью к тому, чтобы сразу избрать сити-менеджера»,— сказал губернатор. По его словам, несмотря на то, что полномочия мэра Дмитрия Бердникова истекают в конце марта 2020 года, «это совсем не значит, что отставка не может произойти раньше». Напомним, 18 сентября заксобрание региона приняло закон, по которому мэр Иркутска будет избираться не из числа депутатов, а конкурсной комиссией, наполовину состоящей из представителей губернатора. Он был предложен депутатами заксобрания от КПРФ и ЛДПР в качестве альтернативы законодательной инициативе Сергея Левченко по возврату прямых выборов мэра. Закон вступил в силу 29 сентября.

Екатерина Еременко