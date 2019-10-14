Краснодарский край стал пятым в России по вводу жилья на душу населения

С июля 2018 года по июнь 2019-го в Краснодарском крае было введено 0,83 кв. м жилья на одного жителя региона. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя края, составила 24,4 кв. м. Такие данные публикует РИА «Новости».

Согласно исследованию, Кубань находится на пятом месте по количеству введенных квадратных метров жилья на одного жителя. На первом месте – Ленинградская область (1,22 кв. м), на втором — Московская (1,11 кв. м), на третьем — Тюменская область (0,88 кв. м), на четвертом — Ленинградская (0,85 кв. м).

По обеспеченностью жильем населения Краснодарский край находится на 42-м месте среди российских регионов. В первую пятерку по данному показателю входят Московская (32,7 кв. м), Тверская (32 кв. м), Новгородская (31,9 кв. м), Белгородская (31,4 кв. м) и Рязанская (31,2 кв. м) области.

В краевой администрации прокомментировали, что с начала 2019 года в регионе было введено в эксплуатацию 2,8 млн кв. м жилья (на 7,5% больше, чем в 2018 году). В конце года край должен выйти на цифру 4,5 млн кв. м, а к 2024 году – 7 млн кв. м жилья в год.

Василий Хитрых