Назначены повторные слушания по строительству храма в Приокском районе

Публичные слушания по вопросу строительства храма-часовни в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» на улице Глазунова пройдут 15 октября в 15:00 в актовом зале администрации Приокского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее в июне по поводу строительства храма на этом участке уже проводились общественные слушания. Как сейчас сообщают в Приокском благочинии Нижегородской епархии, тогда «присутствующие высказались за строительство храма-часовни при условии, что сооружение будет без колокольни». Однако, как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, участники слушаний заметно разошлись во мнениях: часть жителей выступила за строительство детской или спортивной площадки на спорном месте, указывая, что в районе и так уже построено семь церквей. Сторонники возведения храма и чиновники в качестве компромисса предложили благоустроить территорию будущей церкви. По окончании слушаний некоторые из жителей, уходя, предположили, что решение о строительстве храма фактически принято без учета их мнения.

Анастасия Еремина