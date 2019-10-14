Уголовное дело вымогавшего взятку управленца «Вятавтодора» передано в суд

Как сообщает Кировское следственное управление СК РФ, в суд передано уголовное дело в отношении заместителя директора областного государственного предприятия (КОГП) «Вятавтодор» Николая Ашеева. Он обвиняется в вымогательстве взятки у директора ООО «Аксиос-техно».По данным «СПАРК-Интерфакс», им является Михаил Олейник.

Напомним, по версии следствия, в мае 2019 года руководитель «Аксиос-техно» сам обратился к Николаю Ашееву с вопросом о содействии в заключении договора субподряда на ремонт дороги в Зуевском районе области по программе «Безопасные и качественные автодороги». За свои услуги обвиняемый попросил у предпринимателя 1 млн руб. Директор компании передал Николаю Ашееву 500 тыс. руб., а затем обратился в полицию с сообщением о вымогательстве взятки. Директор «Вятавтодора» признал свою вину. Так как руководитель «Аксиос-техно» добровольно сообщил о преступлении и содействовал следствию, он был освобожден от уголовного преследования.

Дело в отношении Николая Ашеева расследуется по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки с вымогательством»). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Анастасия Еремина