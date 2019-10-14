Врачам скорой могут разрешить оказывать помощь без согласия пациента

В Государственную думу внесен законопроект, позволяющий старшему сотруднику бригады скорой помощи принимать решение о медицинском вмешательстве без согласия пациента. Проект закона опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента. Авторы документа — председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и член комитета Юрий Кобзев — предлагают внести поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

«В случае принятия законопроекта у медицинских работников скорой медицинской помощи появляется возможность оказать помощь незамедлительно и своевременно. Законопроект устраняет сложившиеся к настоящему времени противоречия между нормативными правовыми актами в этой сфере, в частности, со статьей 124 Уголовного кодекса Российской Федерации о неоказании помощи больному»,— сказано в пояснительной записке к документу.