В Нижегородской области установили тарифы на вывоз отсортированного мусора

Нижегородская служба по тарифам (РСТ) установила предельную стоимость услуг региональных операторов по вывозу отсортированного мусора для населения, сообщает пресс-служба правительства региона. В каждой из девяти зон снижение тарифов составило от 17,5% до 33,6% (ниже опубликованы подробные тарифы), цены действительны с 1 октября по 31 декабря 2019 года.

Напомним, переход на раздельный сбор мусора в регионе осуществляется в два этапа. В 2019 году из общей массы отходов отделяется пластик, а в 2020 году планируется исключить и остальные материалы – бумагу, стекло, металл, текстиль. Решение о сортировке мусора жители должны принять самостоятельно. Если это многоквартирный дом, необходимо провести общее собрание собственников, а в частном секторе соответствующее решение должно быть принято органом местного самоуправления на основании обращений жителей. После необходимо установить на площадке для сбора мусора желтый контейнер, куда жители будут складывать пластик для переработки.

Из опубликованных решений РСТ следует:

в зоне №1 (Нижний Новгород, кроме Сормовского района, Дзержинск и Володарский район) стоимость вывоза отсортированного мусора составит 506,58 руб. за кубометр мусора при тарифе за неотсортированный мусор в 665,67 руб. за кубометр.

(Нижний Новгород, кроме Сормовского района, Дзержинск и Володарский район) стоимость вывоза отсортированного мусора составит за кубометр мусора при тарифе за неотсортированный мусор в 665,67 руб. за кубометр. В зоне №2 (Балахнинский район, Чкаловский г.о., Заволжье и Сормовский район города) – 495,64 руб. против 727,26 руб.;

(Балахнинский район, Чкаловский г.о., Заволжье и Сормовский район города) – против 727,26 руб.; в зоне №3 (Богородский, Павловский, Сосновский, Вачский районы) – 480,86 руб. против 697 руб.;

(Богородский, Павловский, Сосновский, Вачский районы) – против 697 руб.; в зоне №4 (Бор, г.о. Семеновский, Сокольский, Городецкий, кроме Заволжья, и Ковернинский районы, левоборежные части Лысковского и Воротынского районов) – 494,45 руб. против 744,72 руб.;

(Бор, г.о. Семеновский, Сокольский, Городецкий, кроме Заволжья, и Ковернинский районы, левоборежные части Лысковского и Воротынского районов) – против 744,72 руб.; в зоне №5 (Кстовский район) – 506,3 руб. против 647,04 руб.;

(Кстовский район) – против 647,04 руб.; в зоне №6 (Выкса, Навашинский г.о. и Кулебаки) – 508,67 руб. против 725 руб.;

(Выкса, Навашинский г.о. и Кулебаки) – против 725 руб.; в зоне №7 (Арзамас, Первомайск, Саров, Ардатовский, Арзамасский, Вадский, Вознесенский, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Лукояновский, Перевозский, Починковский и Шатковский районы) – 438,19 руб. против 609,62 руб.;

(Арзамас, Первомайск, Саров, Ардатовский, Арзамасский, Вадский, Вознесенский, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Лукояновский, Перевозский, Починковский и Шатковский районы) – против 609,62 руб.; в зоне №8 (Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Спасский районы, правоборежные части Лысковского и Воротынского районов) – 550,42 руб. против 667,03 руб.;

(Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Спасский районы, правоборежные части Лысковского и Воротынского районов) – против 667,03 руб.; в зоне №9 (Шахунья, Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Краснобаковский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский районы) – 415,79 руб. против 616,49 руб.

Как в Нижегородской области меняют схему обращения с отходами – в материале “Ъ-Приволжье” «Раздельный спор мусора».

Анастасия Еремина