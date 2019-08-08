Раздельный спор мусора

Нижегородская область начала корректировку территориальной схемы обращения с отходами для сокращения объемов захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО), увеличения количества отсортированного мусора и внедрения его раздельного сбора. Для этого в регионе планируется построить по концессии три новых сортировочных комплекса, которые изменят направления потоков отходов к полигонам. Эксперты и участники рынка указывают, что документ и принятая недавно областная программа обращения с ТКО не соответствуют федеральным нормам и подстегивают рост тарифов на вывоз мусора для населения и бизнеса. В областном правительстве отчасти соглашаются с комментариями участников рынка, но поясняют, что вынуждены работать в неопределенных условиях переходного периода мусорной реформы.



Минэкологии Нижегородской области, депутаты профильного комитета регионального парламента, эксперты и операторы ТКО подвели итоги первых шести месяцев действия мусорной реформы и обсудили ее перспективы. На заседании рабочей группы в среду заместитель министра Наталья Мочалина сообщила о начале корректировки территориальной схемы обращения с отходами, которую планируется принять в 2020 году. Согласно новым федеральным требованиям, региону предстоит сократить долю захоронения отходов, увеличив объемы сортировки мусора, и внедрить для этого его раздельный сбор, увеличив показатели переработки с текущих 28% до 60% к 2024 году. По данным министерства, в 2018 году из 110 тыс. т мусора в регионе на захоронение отправлено 90,3%, остальные складированы. Переход на раздельное накопление планируется провести в два этапа: в 2019 году из общего мусора планируется выделять пластиковые бутылки, а с 2020 года — остальную перерабатываемую упаковку. Как отметила Наталья Мочалина, к пяти существующим сортировочным комплексам планируется построить еще три — в Арзамасском, Уренском и Навашинском районах, а также восемь перегрузочных станций и реконструировать сортировочный комплекс в Богородском районе. Проекты ориентировочной стоимостью 2,4 млрд руб. будут реализованы к 2023 году по концессионному соглашению с инвесторами, которым государственная Публичная правовая компания «Российский экологический оператор» предоставит льготные кредиты, уточнила “Ъ-Приволжью” госпожа Мочалина. Также, согласно проекту терсхемы, рассматривается возможность закрытия и рекультивации 12 ­полигонов.

Новая схема, по замыслу министерства, изменит принцип обращения с ТКО: сначала мусор будет транспортироваться на сортировочные станции с отбором вторсырья и уже затем поступать на полигоны. Строительство новых комплексов сократит издержки участников рынка, которые сегодня вынуждены возить мусор на большие расстояния, а недобросовестные перевозчики зачастую не довозят отходы до полигонов, провоцируя появление стихийных свалок, которые приходится ликвидировать за бюджетный счет. Вкупе с недавно принятой областной программой по обращению с ТКО до 2024 года с финансированием в размере 4,1 млрд руб. новая территориальная схема должна снизить расходы операторов, оптимизировать тариф для населения и юрлиц и заставить предпринимателей в сфере ТКО модернизировать свои полигоны и ­комплексы.

Однако к новой территориальной схеме возникли претензии у Ассоциации нижегородских предпринимателей в области обращения с отходами. Ее руководитель Клара Романова заявила, что нормативные акты не отвечают требованиям федерального законодательства. Например, в новой терсхеме заявленное количество контейнеров (43 тыс.) значительно превышает требуемое по нормативу накопления, а это ведет к переплате населения за услуги по вывозу мусора. Но главное, на что указывает госпожа Романова, — несоответствие территориальной схемы указанным в ней целям и задачам. «Если целью является создание эффективной региональной системы управления отходами, то, согласно федеральному законодательству, речь идет об отходах производства и потребления, а не только ТКО, как это прописано в программе. Это касается и вопроса стимулирования утилизации отходов: ни экономические условия, ни параметры стимулирования в документе не прописаны», — отмечает эксперт. По ее словам, нормативы накопления ТКО приняты с нарушениями норм федерального законодательства и способны привести к росту тарифа: средний показатель для регоператоров Нижегородской области на 7% превышает средний по ПФО, а для населения — на 70%. Завышенный тариф, по ее словам, делает размещение отходов на полигонах и утилизацию отходов невыгодной. Она добавила, что многие действующие полигоны не отвечают экологическим требованиям и занимаются лишь захоронением мусора, а не его отбором и сортировкой. «По соцопросам института РАН только 1% населения считает, что ситуация с вывозом мусора улучшилась. Поэтому никакой мусорной реформы у нас нет, есть неразбериха с крупногабаритными отходами, растет число нелегальных свалок. Нам обещали рост тарифа на 20%, но реально он вырос до четырех раз в зависимости от зоны действия регоператора. И главное — вначале мы ликвидировали раздельный сбор мусора, а теперь начинаем его заново», — подытожила госпожа Романова.

Сами региональные операторы продолжают жаловаться на «молчунов» из числа юридических лиц, не подписавших с ними договоры на вывоз мусора. По словам Надежды Гавриловой из АО «Управление ­отходами-НН», такие компании создают проблемы, сваливая отходы в контейнеры вместе с жителями многоквартирных домов. Однако в законодательстве нет возможности воздействовать на таких нарушителей, поэтому операторы просят внести необходимые для этого изменения в региональный КоАП. Собираемость платежей участники рынка оценивают в 55–90% в зависимости от района обслуживания, хуже всего ситуация в северных районах Нижегородской области, где с неплательщиков взыскивают задолженность в судебном порядке. В целом же при существующей модели вывоза мусора и показателей переработки участники совещания сошлись во мнении, что действующие темпы захоронения отходов к концу действия программы потребуют строительства новых полигонов.

Роман Рыскаль