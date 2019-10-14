Isuzu показала новое поколение пикапа D-Max

Isuzu D-Max. Фото: Isuzu

Isuzu D-Max. Фото: Isuzu

Isuzu D-Max. Фото: Isuzu

Автомобиль получил новую более легкую и жесткую раму, измененную компоновку агрегатов и улучшенную развесовку, переработанную подвеску и усиленные полностью дисковые тормоза.

У пикапа, который выйдет на рынок с одинарной и двойной кабиной, изменен дизайн кузова, грузовая платформа выполнена из высокопрочных сталей и стала жестче. Полностью поменялся салон, который отличается более качественной отделкой и более богатым оснащением. Новая электрика позволяет установку современных систем активной безопасности, которые у Isuzu D-Max появятся позже.

Для модели предусмотрены два дизельных двигателя — 150-сильный 1,9-литровый и 190-сильный 3-литровый — которые сочетаются с 6-ступенчатой механической и автоматической коробкой передач.

В Таиланде, где выпускают Isuzu D-Max, продажи новинки начнутся в 2019 году, а на других рынках машина появится в 2020 году. Сроки появления пикапа в России пока не названы. Напомним, ранее появилась информация, что компания может наладить сборку нового D-Max в России. На российском рынке пикап текущего поколения стоит от 2,1 млн руб.