Isuzu может наладить выпуск пикапов в России

Компания Isuzu рассматривает возможность локализации сборки пикапа D-Max в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Isuzu Rus Фабриса Горлье.

Как отмечает господин Горлье, выпуск Isuzu D-Max в России может начаться только после 2023 года. Связано это с ожиданиями компании по росту продаж этой модели на российском рынке — в 2019 году реализовано менее 500 машин, а к 2023 году продажи должны вырасти до 2-3 тыс. автомобилей ежегодно. Такой объем продаж сделает оправданным производство пикапа в России.

Напомним, пикап Isuzu D-Max стоит от 2,1 млн руб.