Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

В Томской области задержан 60-летний житель города Стрежевой, подозреваемый в совершении серии преступлений против половой свободы, совершаемых на протяжении 15 лет. По данным СКР, эпизоды нападения на женщин неустановленным лицом совершались в период с 2004 года по 2017 год.

У следствия были основания предполагать, что преступления совершены одним и тем же лицом, говорится в сообщении. «В результате исследования вещественных доказательств был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого. Подозреваемый был опознан одной из потерпевших»,— сообщает пресс-служба СКР.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 131 и ч. 2 ст. 132. По делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.

Оксана Павлова