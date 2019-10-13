Баскетболистки УГМК обыграли «Динамо» в Екатеринбурге

Действующий чемпион России и Евролиги УГМК в своем третьем туре регулярного первенства страны обыграл на домашнем паркете новосибирское «Динамо». Матч завершился со счетом 89:63, сообщает пресс-служба клуба.

Самым результативным игроком в составе УГМК стала нападающая Раиса Мусина — 21 очко, шесть подборов и три передачи.

Свой следующий матч российской премьер-лиги УГМК проведет 20 октября в Красноярске против «Енисея». А в среду, 16 октября, сыграет свой первый матч Евролиги в гостях у бельгийского «Касторс Брэйн».

10 октября баскетболистки УГМК в четвертый раз выиграли Суперкубок Европы, переиграв оренбургскую «Надежду». Ранее клуб выигрывал одноматчевый континентальный турнир в 2013, 2016 и 2018 годах.