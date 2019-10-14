Центр контроля не уследил за деньгами

Как стало известно “Ъ”, Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о хищении более 250 млн руб., выделенных на строительство Центра контроля системы ГЛОНАСС. Объект так и не построили, а исполнители проекта, в том числе бывший первый заместитель гендиректора головного предприятия «Роскосмоса» ЦНИИмаш Джордж Ковков, в зависимости от роли каждого были признаны виновными в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Суд назначил им разные виды наказания — от штрафа до пяти лет колонии, а одного фигуранта освободил в связи с истечением срока давности.

Приговор фигурантам этого уголовного дела Солнечногорский гарнизонный военный суд Московской области вынес после почти трехлетнего разбирательства. Как сообщили “Ъ” в суде, бывший первый заместитель гендиректора ЦНИИмаш Джордж Ковков, признанный виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), был приговорен к трем годам колонии общего режима. Кроме того, бывший топ-менеджер головного предприятия «Роскосмоса» был лишен на три года права заниматься деятельностью, связанной с оформлением исполнительной документации и приемкой выполненных работ.

Бывший подчиненный господина Ковкова, экс-начальник отдела капстроительства ЦНИИмаш Александр Чернов, признанный виновным в пособничестве преступлению, совершенному его начальником (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ), отделался штрафом в размере 1 млн руб. Гендиректор строительной компании «Спецмонолит» Роман Мартыненко за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) получил наибольший из всех подсудимых срок — пять лет колонии, а экс-начальник управления специального строительства №5 при Спецстрое России Александр Белов — четыре года колонии. Еще один фигурант расследования, гендиректор компании «Верный консалтинг» Дмитрий Белицкий, вообще был освобожден в зале суда. Суд снял с него обвинение в мошенничестве, а дело, связанное с легализацией похищенных денежных средств (ст. 174.1 УК РФ), было прекращено в связи с истечением срока давности.

По иску «Роскосмоса» с осужденных суд солидарно взыскал 114,2 млн руб. Иск на оставшуюся сумму (всего в уголовном деле говорится о хищении более 251 млн руб.) был отклонен.

Адвокаты намерены обжаловать приговор.

В уголовном деле говорится о хищениях, которые, по версии следствия, были совершены при строительстве объекта «Корпус 100–1» — так в сопроводительной документации обозначался Центр контроля и подтверждения характеристик системы ГЛОНАСС. Возведение объекта началось в июне 2010 года в рамках федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система». Исполнителем проекта стал расположенный в подмосковном Королеве ФГУП ЦНИИмаш, на территории которого и строился центр. Руководитель ФГУПа Геннадий Райкунов поручил координацию работ по строительству своему первому заместителю Джорджу Ковкову. Подрядчиком было выбрано 5-е управление специального строительства при Спецстрое России.

Предполагалось, что в новом корпусе, на возведение которого из бюджета планировалось выделить более 1 млрд руб., будут размещены службы, относящиеся к гражданскому сегменту российской навигационной системы. Однако уже к концу 2010 года траты строителей начали вызывать вопросы у проверяющих. Так, главный инженер информационно-аналитического центра ГЛОНАСС Алексей Агапов направил несколько записок руководству ФГУПа. В одной из них говорилось, что затраты на монолитные работы превышены более чем на 40%, более дешевая крупнощитовая опалубка здания была выдана исполнителями за дорогостоящую скользящую, что позволило увеличить смету по данному виду работ более чем вдвое. Выделенные на центр деньги закончились в декабре 2011 года, после чего недостроенное здание было законсервировано.

В 2013 году оперативники ФСБ провели выемку документации по этому строительству, изучили ее и передали результаты своей проверки в Следственный комитет России (СКР). Главное следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело, а в августе 2013 года в нем появились первые фигуранты, в том числе Джордж Ковков, к этому времени занявший пост советника гендиректора ФГУПа. Обвинения были предъявлены также Роману Мартыненко, чья фирма «Спецмонолит» выполняла работы в качестве подрядчика Спецстроя, а также Дмитрию Белицкому, главе фирмы «Верный консалтинг», который, по версии следствия, занимался легализацией похищенных средств. По результатам расследования в СКР сделали вывод, что сметы строительства центра были искусственно раздуты, в цикл работ вводились необязательные посредники, а похищенные таким образом средства выводились на счета фиктивных компаний и обналичивались.

Стоит отметить, что до сих пор Центр контроля ГЛОНАСС в Королеве так и не введен в эксплуатацию, а в СМИ сообщалось, что на завершение его строительства из бюджета запрашивают еще 1 млрд руб.

Владислав Трифонов