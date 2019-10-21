О переходе к интеллектуальной экономике

Мы стоим на рубеже двух десятилетий, когда все крупнейшие мировые экономики осознали, что их будущее будут определять технологии, а благополучие — талантливые люди, открытые к переменам и способные брать на себя ответственность за будущее.

РВК откроет программу форума дискуссией про этику технологий, где технооптимисты поспорят с техноскептиками о влиянии прогресса на жизнь человека. Мы представим выводы исследования, которое провели совместно с МГУ и Институтом национальных проектов. Например, вопреки расхожим стереотипам более 80% россиян положительно относятся к образу предпринимателя и считают, что открытие собственного бизнеса — хороший карьерный выбор. С другой стороны, есть национальная особенность, которая сдерживает развитие предпринимательской инициативы и технологических проектов в стране,— это страх неудачи. Больше половины россиян считают, что не стоит начинать свой бизнес, если существует хоть небольшая вероятность провала. В США этот показатель составляет всего 28%. На форуме мы поговорим о том, как социокультурные особенности и ментальность становятся фактором экономического роста и предопределяют модель развития страны, обсудим, может ли техноэтика остановить прогресс и кто должен представлять интересы гражданина и планеты перед лицом революционных технологий.

Второй блок программы будет посвящен инструментам развития человеческого капитала. Образовательные технологии сегодня — «голубой океан» венчурного рынка, где спрос на проекты растет быстрее, чем предложение. На форуме РВК представит концепцию венчурного фонда в сфере образования, который даст финансовый рычаг для роста российских edtech-проектов, а в перспективе — и для создания новой образовательной среды, которая будет отвечать запросам эпохи технологий и быстрого накопления знаний. Фонд целевым объемом 7 млрд руб. будет запущен до конца 2019 года.

Переход к интеллектуальной экономике требует не только развития талантов, но и преодоления технологических барьеров, которое откроет возможности для трансфера научных знаний в продукты и услуги. На стенде РВК отдельная зона будет посвящена конкурсу Национальной технологической инициативы «Зимний город». Его задача — создать беспилотный автомобиль, способный передвигаться в суровых условиях городской зимы. На форуме пять команд-финалистов представят свои разработки в области машинного зрения. А меньше чем через два месяца во время финальных испытаний «Зимнего города» на полигоне НАМИ команды испытают свои транспортные средства в реальных условиях и поборются за приз в 175 млн руб.

Александр Повалко, генеральный директор, председатель правления АО РВК