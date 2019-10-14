Из пиццы извлекают расходы

Конфликт между региональными франчайзи и Domino`s Pizza в России предстоит разрешить арбитражному суду: к американской сети подан первый иск с требованием возместить затраты на открытие убыточных ресторанов. Эксперты исключают возможность мирового соглашения. Но если истец сможет доказать свою правоту в суде, то это дело станет прецедентом в России.

Экс-партнер ООО «Пицца Ресторантс», управляющего Domino`s Pizza в России, Евгений Хоронько направил в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с сети 27,1 млн руб. Договор с ним был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Domino`s, а само заведение в Челябинске проработало менее года, так и не достигнув точки безубыточности, рассказал “Ъ” господин Хоронько. В иске (копия есть у “Ъ”) указывается, что убытки причинены ответчиком «из-за недостоверных заверений, данных… истцу в ходе переговоров о заключении… договора франчайзинга» и «ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств». В Domino`s Pizza сказали “Ъ”, что не располагают информацией о данном судебном процессе.

Как сообщили “Ъ” другие франчайзи сети, они также намерены подать в течение месяца аналогичные иски к структуре Domino`s Pizza. Управляющий партнер Pen & Paper Валерий Зинченко объясняет такую тактику тем, что истцы хотят выяснить, какую позицию займет ответчик по первому процессу, чтобы учесть эту информацию при подаче собственных исков.

Основанием для взыскания средств в каждом случае являются недостоверные заверения, которые российская Domino`s предоставила своим будущим партнерам, а также ненадлежащее исполнение договора со стороны владельца бренда. Так, в предоставленном будущему франчайзи Domino`s Pizza бизнес-плане отмечалось, что открытие одного регионального ресторана Domino`s обойдется франчайзи в 13 млн руб. со сроком окупаемости 22 месяца. В дальнейшем смета затрат была увеличена ответчиком на 1,3 млн руб., после чего господин Хоронько подписал предварительный договор и заплатил паушальный взнос, а «Пицца Ресторантс» несколько раз увеличивала сумму капитальных затрат, которые требуются для открытия. Итоговая стоимость на открытие ресторана составила почти 20 млн руб., следует из искового документа. При этом, как следует из иска, франчайзи должен был направлять еженедельно владельцу бренда следующие платежи: роялти 3,5% от выручки, 1% на рекламные расходы, 2% на консультационные услуги и столько же за счет продажи через интернет и колл-центр сети.

Бизнес-план — это не гарантия достижения показателей, а демонстрация возможностей работы сети, считает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. «Но Domino`s подготовил бизнес-план без учета специфики ведения бизнеса в регионах»,— настаивает юрист Eversheds Sutherland Эллина Изоткина, представляющая интересы господина Хоронько в суде. По ее словам, к убыткам также привели некачественные консультации головного офиса, от которых истец не мог отказаться. «Domino`s манипулирует франчайзи положениями договора, предусматривающими штрафы вплоть до расторжения договора при отказе франчайзи действовать в соответствии с рекомендациями головной компании»,— добавляет юрист.

Конфликт с франчайзи у Domino`s Pizza в России начался весной, когда владельцы большинства ресторанов, расположенных за пределами Москвы и Подмосковья, обвинили владельца бренда в завышении цен на продукты, навязывании услуг и отсутствии маркетинговой поддержки (см. “Ъ” от 17 апреля). Осенью стало известно, что в Domino`s Pizza действует негласный запрет на продажу франшизы в регионах. Сеть также стала выкупать у партнеров большую часть — 16 из 24 — ресторанов за пределами Москвы и Подмосковья.

Domino`s Pizza, скорее всего, просчитывала для себя сценарий с судебными исками, и все равно отказалась от выкупа некоторых ресторанов, в том числе и закрытой в Челябинске пиццерии, поэтому сценарий мировой кажется маловероятным, уверенна Анна Рождественская. По ее словам, до этого в России ни одному франчайзи не удавалось взыскать с владельцев брендов сумму понесенных расходов.

Никита Щуренков