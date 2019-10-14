Частные рельсы

Смольный и ООО «БалтНедвижСервис», выигравшее конкурс на создание трамвайной линии на юге Петербурга еще год назад, подписали концессионное соглашение о реализации проекта по маршруту «Станция метро "Купчино" — пос. Шушары — Славянка». Проектирование будет вестись до 2021 года, первый этап, от Купчино до Шушар, должен быть завершен к октябрю 2023 года, второй этап – до Славянки – к октябрю 2024 года. Выбор поставщиков трамвайных вагонов на линию еще не объявлен, но, по данным “Ъ”, среди них ПК «Транспортные системы» (ПК ТС) и Stadler. Аналитики оценивают стоимость контракта на 22 трамвая для линии до 2,7 млрд рублей.

Инвестором проекта выступает строительная группа «АБЗ-1» Владимира Калинина и Газпромбанк, которые вложат в создание сети не менее 25,9 млрд рублей, сообщили в комитете по инвестициям. В «АБЗ-1» не уточняют объем собственных инвестиций и привлеченных средств. В Газпромбанке на запрос “Ъ” не ответили.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «БалтНедвижСервис» создано в августе 2016 года. Его владельцами являются ООО «Балттехстрой» (70%), ЗАО «АБЗ Дорстрой», ООО «Инфраструктура ГЧП» и АО «Стройкомплектсервис» (по 10% у каждого). «Инфраструктура ГЧП» подконтрольна дочерним компаниям Газпромбанка, конечными бенефициарами остальных компаний являются физические лица.

Концессионное соглашение заключено на 30 лет. С момента ввода линии Смольный предусматривает выплату эксплуатационного платежа инвестору на протяжении 12 лет: его сумма зависит от выручки ООО «БалтНедвижСервис». Этот платеж частично покроет затраты на строительство линии, пояснили в «АБЗ-1», уточнив, что затраты на содержание трамвайной ветки и приобретение подвижного состава несет концессионер. Максимальная сумма эксплуатационного платежа — 58,1 млрд рублей, добавили в комитете по инвестициям, это около 4,8 млрд рублей в год на протяжении 12 лет.

Имя для новой сети еще выбирают. Аналогичный проект, который реализовывало ООО «Транспортная концессионная компания» (в акционерный капитал входят ИК «Лидер», ПАО «ЛСР», ООО «Новое качество дорог», РФПИ, саудовская Ayar International Investments Company), называется «Чижик».

Планируемая протяженность трамвайных путей от Купчино до Славянки — 21 км. ООО «БалтНедвижСервис» обязуется построить депо, закупить 22 трамвая, установить 15 остановок, время в пути составит 38 минут. Расчетный пассажиропоток на линии — 57 тыс. человек в сутки. Проектом предусмотрена закупка трехсекционных низкопольных трамваев, оборудованных кондиционерами, вместимость вагонов — 215 человек. Средняя скорость движения трамвая с учетом остановок — 25 км/час.

В «АБЗ-1» сообщили, что ведут переговоры с несколькими производителями. Для примера: подвижной состав для линии «Чижика» поставляла швейцарская Stadler, партия составила 23 трамвая, стороны не раскрывали сумму сделки, но аналитики оценивали ее в 2,3 млрд рублей. Основными поставщиками трамваев на рынок Петербурга являются структуры Усть-Катавского вагоностроительного завода, Stadler (см. “Ъ” от 22.11.2018) и ПК ТС, которая летом прошлого года перенесла производство из Твери в Петербург (см. “Ъ” от 23.07.2018). По данным “Ъ”, за контракт на поставку трамваев для Славянки могут побороться две последние. В Stadler на запрос “Ъ” не ответили. В ПК ТС сообщили, что находятся в переговорах с ООО «БалтНедвижСервис», техусловия на трамвай подходят под две марки производителя — «Витязь-М» и «Лев». Сроки производства партии из 22 трамваев для ПК ТС, одним из основных заказчиков которой является мэрия Москвы, составят около трех месяцев, уточнили в компании.

По данным BusinesStat, в 2016-2017 годах наблюдался значительный рост производства трамваев, который происходил на фоне поставок 300 трамваев в Москву, заключения договора между администрацией Москвы, обновления трамвайного парка перед чемпионатом мира по футболу, а также необходимости замены старых, изношенных трамваев с истекшим сроком эксплуатации. По итогам 2018 года объем производства трамваев в России немного снизился и составил 136 штук. По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 годах объем производства трамваев будет ежегодно расти и в 2023 году составит 180 штук. Росту производства главным образом будет содействовать модернизация трамвайного парка Москвы и Петербурга, отмечают аналитики.

Генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что ни один из городов России, кроме Москвы, не способен финансировать и осуществлять строительство метрополитена в объемах, соответствующих потребностям растущего в результате ввода нового жилья пассажиропотока, поэтому привлечение частного капитала в развитие трамвайных линий и покупку подвижного состава — это оптимальная схема решения транспортных проблем удаленных от центра районов Петербурга с массовой застройкой. Стоимость трехсекционных низкопольных трамваев сейчас составляет от 95 до 120 млн рублей, а в 2022 году вырастет примерно до 110-130 млн рублей, в зависимости от курса рубля к евро на момент поставки, говорит господин Бурмистров. Таким образом, стоимость контракта будет варьироваться в диапазоне от 2,3 до 2,7 млрд руб. Ключевым трендом в развитии рынков тягового и подвижного состава является переход к контрактам жизненного цикла, которые включают стоимость поставки и сервисного обслуживания в течение всего срока службы и позволяют заказчику минимизировать риски, связанные с техническим состоянием парка и его невыходом на линию, поэтому для частных инвесторов в концессионных проектах такая схема наиболее оптимальна, отмечает эксперт.

Яна Войцеховская