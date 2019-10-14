«Ленэнерго» готовится к холодам

В пул подрядчиков ПАО «Ленэнерго», которые будут заниматься расчисткой и расширением линий электропередач, вошли сразу несколько частных компаний. Среди них ООО «Селена монтаж», ООО «Тигода», ОО «ПКБ "Росэнергомонтаж"», Техноэнергосервис, УМЛХ. Между подрядчиками будет распределено 2,4 млрд рублей. Во столько энергетическая компания оценила мероприятия по этой программе, которые нужно дополнительно провести в 2019-2020 годах, чтобы снизить число аварийных отключений.

В феврале 2019 года главы районов Ленобласти попросили губернатора Александра Дрозденко разобраться в проблеме регулярного отключения электричества. Как выяснилось, причиной перебоев стал не только обрушившийся на регион снежный шторм, но и затрудненный доступ к сетям из-за невыполненных работ по расчистке линий электропередач. В «Ленэнерго» объясняли, что планы по расширению трасс не были выполнены из-за неисполнения своих обязательств подрядной организацией — ЛОКП «Ленобллесхоз». Тогда же энергетическая компания расторгла большинство договоров с этим подрядчиком.

Программа повышения надежности «Ленэнерго» не ограничивается расчисткой ЛЭП. Вместе с тем компания ведет работы по замене неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП). СИП покрыт специальной полимерной оболочкой, которая обеспечивает надежное электроснабжение потребителей даже в случае налипания снега на провода или падения на них веток и деревьев. К началу октября «Ленэнерго» смонтировано свыше 250 км СИП в Ленобласти, или 60% от плана до конца года. В 2019-2020 годах энергетики вложат около 2 млрд рублей в данные мероприятия.

Аналитик ИК «ЛМС» Дмитрий Марков отмечает, что объем недопоставленной энергии «Ленэнерго» в результате аварийных отключений в январе — марте 2019 года в разы превышает объем за аналогичный период 2018 года и составляет 88,1 тыс. кВтч. «Принимаемые меры должны снизить количество и масштабы отключений. Но эффективность вложенных средств при профилактике аварий сложно оценить, существенное влияние оказывают погодные условия»,— отметил аналитик. Глава агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров говорит, что «Ленэнерго» предложило системные решения проблемы, если они будут выполнены в полном объеме, то ситуация с надежностью энергоснабжения должна улучшиться вне зависимости от погодных условий зимой.

Алексей Кириченко