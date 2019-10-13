В Кольцово перебои с интернетом парализовали ряд сервисов 40 минут в аэропорту не работали стойки и табло

По данным пресс-службы аэропорта Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты регионов»), перебои с интернетом начались в 13:40. Из-за этого в аэропорте не работали стойки регистрации, отключились табло и паркоматы, не принимался багаж. «Перебои негативно сказывались на функционировании ряда сервисов, однако их работа восстановлена в 14:20. В причинах разбираются соответствующие службы»,— рассказали в Кольцово.

По данным табло аэропорта, была задержана посадка на семь рейсов: до Нового Уренгоя, Москвы, Душанбе, Тюмени, Симферополя и других направлений. С опозданием в Екатеринбург прибыли три рейса из Ларнаки, Москвы и Дубая.