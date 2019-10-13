Экзит-полл: приборостроительный завод набирает 45% голосов в опросе по храму святой Екатерины

Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев опубликовал первые данные экзит-поллов с пунктов опроса по поводу места для строительства храма святой Екатерины.

По его данным, опрошены более 9 тыс. человек. 45,83% из них проголосовали за приборостроительный завод, 18,32% — за площадку за Макаровским мостом, 1,2% — испортили бюллетень и почти 35% отказались раскрывать свой выбор.

Опросные пункты будут работают с 8.00 до 20.00. Чтобы опрос признали легитимным, участие в нем должны принять 10,8 тыс. горожан. Необходимый порог явки уже почти преодолен. На участках также уже побывали мэр Александр Высокинский, который поддерживает площадку приборостроительного завода.

В опросе принял участие и полпред УрФО Николай Цуканов. «Я понимаю, что в этом городе глубокие исторические и культурные традиции. У меня есть понимание, что в центре города должны быть знаковые здания, которые на века будут напоминать об истоках города. Храм святой Екатреины относится к такому грандиозному событию, поэтому он должен стоять в центре. Я проголосовал за тот участок, где меньше проблем, где все понятно»,— сообщил он. Господин Цуканов добавил, что за проведением опроса «следят в Москве, так как голосование проводится по поручению президента».

Дарья Соколова, Евгений Минин